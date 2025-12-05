Ричмонд
РПЛ перенесла время начала матча «Спартак» — «Динамо» в 18-м туре

РПЛ сообщила об изменении времени начала матча 18-го тура между «Спартаком» и московским «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

Дерби на «Лукойл Арене» 6 декабря начнется на 15 минут позже изначального — в 16.45 мск. Матч будет посвящен памяти бывшего футболиста красно-белых Никиты Симоняна, который скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

«Российская премьер-лига по согласованию с основным вещателем изменила время начала матча между “Спартаком” и “Динамо” в 18-м туре РПЛ. Это позволит всем зрителям на стадионе и у экранов полноценно погрузиться в атмосферу памятного мероприятия и ощутить всю кульминацию лазерного шоу в память о Никите Симоняне. Проекция на поле будет основана на архивных кадрах из жизни легендарного футболиста: годы его молодости, этапы спортивной карьеры, значимые голы и великие цитаты о футболе», — говорится в заявлении РПЛ.

Симонян — лучшим бомбардир в истории «Спартака» (160 голов), в составе красно-белых нападающий стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. В качестве тренера Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР.

