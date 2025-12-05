РПЛ перенесла время начала матча «Спартак» — «Динамо» в 18-м туре

«Российская премьер-лига по согласованию с основным вещателем изменила время начала матча между “Спартаком” и “Динамо” в 18-м туре РПЛ. Это позволит всем зрителям на стадионе и у экранов полноценно погрузиться в атмосферу памятного мероприятия и ощутить всю кульминацию лазерного шоу в память о Никите Симоняне. Проекция на поле будет основана на архивных кадрах из жизни легендарного футболиста: годы его молодости, этапы спортивной карьеры, значимые голы и великие цитаты о футболе», — говорится в заявлении РПЛ.