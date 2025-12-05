«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург перед матчем с «Зенитом»

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург: Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса.
При прибытии в аэропорт Курумоч команду поставили перед фактом: с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно переназначено на Тюмень. Багаж в итоге несколько раз доставали и возвращали в самолет, и, в итоге, оставили в Самаре вместе с тольяттинцами, которые получили многочасовую задержку: им сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу с «Зенитом» и лишили времени на восстановление. Авиаперевозчик даже заранее не уведомил клуб о таком «финте».
Таким образом, Red Wings ведет к срыву соревновательного процесса РПЛ — такое мы определенно осуждаем«, — сообщил “СЭ” источник.
Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном» пройдет 6 декабря на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.
После 17 туров чемпионата России «Зенит» занимает третье место с 36 очками. У «Акрона» — 21 очко и девятая строчка.