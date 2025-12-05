Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.70
П2
3.48
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.15
П2
7.68
Футбол. Германия
перерыв
Майнц
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.55
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
06.12
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.75
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург перед матчем с «Зенитом»

Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, «Акрон» в пятницу, 5 декабря, не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург: Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса.

При прибытии в аэропорт Курумоч команду поставили перед фактом: с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно переназначено на Тюмень. Багаж в итоге несколько раз доставали и возвращали в самолет, и, в итоге, оставили в Самаре вместе с тольяттинцами, которые получили многочасовую задержку: им сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу с «Зенитом» и лишили времени на восстановление. Авиаперевозчик даже заранее не уведомил клуб о таком «финте».

Таким образом, Red Wings ведет к срыву соревновательного процесса РПЛ — такое мы определенно осуждаем«, — сообщил “СЭ” источник.

Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном» пройдет 6 декабря на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

После 17 туров чемпионата России «Зенит» занимает третье место с 36 очками. У «Акрона» — 21 очко и девятая строчка.

Футбол. Премьер-лига
06.12
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.11
П2
13.25