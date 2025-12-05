«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург перед матчем с «Зенитом»

При прибытии в аэропорт Курумоч команду поставили перед фактом: с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно переназначено на Тюмень. Багаж в итоге несколько раз доставали и возвращали в самолет, и, в итоге, оставили в Самаре вместе с тольяттинцами, которые получили многочасовую задержку: им сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу с «Зенитом» и лишили времени на восстановление. Авиаперевозчик даже заранее не уведомил клуб о таком «финте».