Футболисты «Спартака» и «Динамо» сыграют в 18-м туре РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что матч будет открытым. «Сейчас и “Спартак”, и “Динамо” ни на что не претендуют, поэтому игра получится открытой. Обеим командам нужна победа — чисто морально, для болельщиков, для престижа клуба. По состоянию они примерно равны: “Спартак” мотивирован, “Динамо” тоже. Здесь сложно предсказать результат: кто лучше использует свои моменты и меньше допустит ошибок, тот и выиграет», — сказал Гладилин ТАСС.