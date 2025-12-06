«Спартак» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ

Матч будет посвящен памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах. Перед стартовым свистком состоится минута молчания. Также перед игрой пройдет церемония присвоения трибуне А имени лучшего бомбардира в истории «Спартака».