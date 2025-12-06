«Спартак» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.65
П2
7.60
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
1
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.20
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.60
П2
3.40
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.20
П2
2.55
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.90
П2
1.98
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.56
П2
3.90
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
4.61
X
3.66
П2
1.84
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
5.17
П2
1.53
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.42
П2
3.29
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.87
П2
2.05
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.29
П2
3.75
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.34
П2
10.25
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.85
П2
9.50
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.40
П2
3.08
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.03
П2
2.82
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.67
П2
1.98
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.65
П2
12.75
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.39
П2
5.89
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.26
X
3.89
П2
1.86
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.23
П2
4.22
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.06
X
4.60
П2
1.78
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.93
П2
1.69
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.30
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.72
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

«Спартак» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Московские «Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в субботу на стадионе «Спартака», начало — в 16:45 мск.

Стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом:

Александр Максименко (вратарь, капитан), Александер Джику, Кристофер Ву, Игорь Дмитриев, Даниил Денисов, Пабло Солари, Маркиньос, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Манфред Угальде.

С первых минут за «Динамо» сыграют:

Андрей Лунев (вратарь), Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Максим Осипенко, Муми Нгамалё, Дмитрий Скопинцев, Бителло, Даниил Фомин (капитан), Ярослав Гладышев, Иван Сергеев, Константин Тюкавин.

Матч будет посвящен памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах. Перед стартовым свистком состоится минута молчания. Также перед игрой пройдет церемония присвоения трибуне А имени лучшего бомбардира в истории «Спартака».

Футбол. Премьер-лига
06.12
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.60
П2
3.40
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше