На стадионе «Спартака» открыли памятную табличку в честь Симоняна

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Памятную именную табличку лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиты Симоняна открыли в субботу на «Лукойл-Арене» перед матчем 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На церемонии присутствовали дочь Симоняна Виктория, бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, экс-футболист «Спартака» и председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг. Дочь Симоняна передала музею «Спартака» золотую медаль Героя Труда России. Звание было присвоено Симоняну 10 октября 2025 года за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.
Табличка располагается на трибуне А, которая также носит имя Симоняна. Помимо этого, Российский футбольный союз (РФС) и «Спартак» подготовили специальную памятную программу — перед началом игры пройдет лазерное шоу, а встреча начнется с минуты молчания. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах.
Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. По ходу карьеры он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.
Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Является олимпийским чемпионом 1956 года.