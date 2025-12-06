На стадионе «Спартака» открыли памятную табличку в честь Симоняна

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
1
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.80
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
1
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.80
П2
9.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
12.50
П2
48.00
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.60
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.61
П2
3.76
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.63
П2
1.83
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.95
П2
1.60
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.54
П2
3.77
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.84
П2
2.12
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.31
П2
3.89
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.26
П2
10.00
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.76
П2
9.75
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.41
П2
2.99
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.03
П2
2.85
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.67
П2
1.98
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.65
П2
12.75
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.20
П2
6.08
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.88
П2
1.85
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.24
П2
4.26
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.03
X
4.56
П2
1.78
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.91
П2
1.70
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.34
П2
2.73
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.74
П2
9.25
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

На стадионе «Спартака» открыли памятную табличку в честь Симоняна

Табличка располагается на трибуне А, которая также носит имя Симоняна.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Памятную именную табличку лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиты Симоняна открыли в субботу на «Лукойл-Арене» перед матчем 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На церемонии присутствовали дочь Симоняна Виктория, бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, экс-футболист «Спартака» и председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг. Дочь Симоняна передала музею «Спартака» золотую медаль Героя Труда России. Звание было присвоено Симоняну 10 октября 2025 года за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Табличка располагается на трибуне А, которая также носит имя Симоняна. Помимо этого, Российский футбольный союз (РФС) и «Спартак» подготовили специальную памятную программу — перед началом игры пройдет лазерное шоу, а встреча начнется с минуты молчания. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. По ходу карьеры он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Является олимпийским чемпионом 1956 года.

