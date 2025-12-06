Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» перед матчем с ЦСКА: «Будем бороться вместе»

Игра пройдет на стадионе «Краснодар» завтра, 7 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Заключительный матч в этом году уже завтра. Важная игра, на которой ваша поддержка как никогда важна! Будем бороться все вместе», — написал Сперцян в личном телеграм-канале.
Перед матчем «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ (37 очков), а ЦСКА занимает 2-е место (36 баллов).
