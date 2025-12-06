Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» перед матчем с ЦСКА: «Будем бороться вместе»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
5.75
X
3.80
П2
1.72
Футбол. Испания
перерыв
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.30
П2
12.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
3.84
X
2.65
П2
3.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
2
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
61.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
34.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.00
П2
73.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
53.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
2
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
12.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Фрайбург
1
Все коэффициенты
П1
12.70
X
1.50
П2
7.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Бавария
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.03
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
13.00
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.11
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.27
X
3.91
П2
1.85
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.22
П2
4.30
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.63
П2
1.76
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.43
П2
2.81
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.87
П2
1.71
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.34
П2
2.75
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.73
П2
9.00
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» перед матчем с ЦСКА: «Будем бороться вместе»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам «быков» перед матчем против московского ЦСКА в 18-м туре российской Премьер-Лиги.

Игра пройдет на стадионе «Краснодар» завтра, 7 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Заключительный матч в этом году уже завтра. Важная игра, на которой ваша поддержка как никогда важна! Будем бороться все вместе», — написал Сперцян в личном телеграм-канале.

Перед матчем «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ (37 очков), а ЦСКА занимает 2-е место (36 баллов).

Футбол. Премьер-лига
07.12
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.75
П2
3.85
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше