В чемпионате России установлен новый рекорд

11-метровый удар был назначен в ворота ростовской команды в четвертом домашнем матче РПЛ подряд, такого ранее не было ни с одной командой за всю историю турнира.
Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.
В турнирной таблице национального первенства ростовская команда расположилась на десятом месте, набрав 21 очко. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея на два балла больше. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Ростов» на выезде сразится с «Краснодаром», а казанская команда сыграет выездной матч с махачкалинским «Динамо».
Джонатан Альба
Рашид Рахимов
Алексей Миронов
52′
Егор Голенков
68′
Игор Вуячич
89′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
79′
87′
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
62
Иван Комаров
84′
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
65′
90′
22
Давид Семенчук
9
Мохаммад Мохеби
90′
91
Антон Шамонин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
4
Константин Нижегородов
49′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
28′
10
Мирлинд Даку
40′
14
Далер Кузяев
83′
51
Илья Рожков
68′
70
Дмитрий Кабутов
99
Дардан Шабанхаджай
60′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
60′
43
Жак-Жюльен Сиве
8
Богдан Йочич
68′
22
Велдин Ходжа
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти