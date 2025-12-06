Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Реал Сосьедад
0
П1
3.20
X
2.35
П2
3.50
Футбол. Англия
перерыв
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
3.48
X
2.85
П2
2.71
Футбол. Англия
перерыв
Эвертон
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
1.05
X
13.00
П2
50.00
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
2
:
Сандерленд
0
П1
1.08
X
34.00
П2
51.00
Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
0
П1
1.04
X
14.00
П2
73.00
Футбол. Англия
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
1.08
X
11.00
П2
34.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
1.17
X
8.50
П2
39.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Санкт-Паули
0
П1
1.25
X
5.50
П2
29.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Фрайбург
1
П1
6.25
X
2.00
П2
3.15
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Бавария
1
П1
17.50
X
5.25
П2
1.32
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
1.06
X
14.00
П2
94.00
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
П1
5.05
X
4.09
П2
1.70
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
П1
1.26
X
6.40
П2
13.25
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
П1
1.59
X
4.30
П2
6.08
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
П1
4.27
X
3.91
П2
1.85
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
П1
1.77
X
4.22
П2
4.30
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
П1
4.10
X
4.60
П2
1.78
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
П1
2.60
X
3.43
П2
2.81
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
П1
5.30
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
П1
2.90
X
3.34
П2
2.75
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
П1
1.29
X
6.86
П2
9.50
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
В чемпионате России установлен новый рекорд

В Российской премьер-лиге (РПЛ) был установлен новый рекорд после того, как в ворота «Ростова» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» был назначен пенальти. Об этом пишет Telegram-канал «Цифроскоп».

11-метровый удар был назначен в ворота ростовской команды в четвертом домашнем матче РПЛ подряд, такого ранее не было ни с одной командой за всю историю турнира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

В турнирной таблице национального первенства ростовская команда расположилась на десятом месте, набрав 21 очко. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея на два балла больше. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Ростов» на выезде сразится с «Краснодаром», а казанская команда сыграет выездной матч с махачкалинским «Динамо».

Ростов
2:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Рашид Рахимов
Голы
Ростов
Алексей Миронов
52′
Егор Голенков
68′
Нереализованные пенальти
Рубин
Игор Вуячич
89′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
79′
87′
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
62
Иван Комаров
84′
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
65′
90′
22
Давид Семенчук
9
Мохаммад Мохеби
90′
91
Антон Шамонин
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
4
Константин Нижегородов
49′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
28′
10
Мирлинд Даку
40′
14
Далер Кузяев
83′
51
Илья Рожков
68′
70
Дмитрий Кабутов
99
Дардан Шабанхаджай
60′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
60′
43
Жак-Жюльен Сиве
8
Богдан Йочич
68′
22
Велдин Ходжа
Статистика
Ростов
Рубин
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
2
1
Угловые
8
3
Фолы
17
20
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти