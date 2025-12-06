«Динамо» после двух отмененных голов сыграло вничью со «Спартаком»

Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.85
П2
1.74
Футбол. Испания
перерыв
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
12.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.85
П2
2.88
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
2
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
46.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
34.00
П2
51.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.00
П2
73.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
42.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
2
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.70
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.25
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Фрайбург
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.60
П2
4.40
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.03
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
40.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.20
П2
13.25
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.30
П2
6.08
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.27
X
3.91
П2
1.85
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.22
П2
4.30
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.60
П2
1.78
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.43
П2
2.81
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.34
П2
2.75
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.86
П2
9.50
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

«Динамо» после двух отмененных голов сыграло вничью со «Спартаком»

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Динамо» со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: ТАСС

На 19-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота после прострела полузащитника «Спартака» Пабло Солари. «Динамо» удалось сравнять счет во втором тайме — на 61-й минуте отличился Иван Сергеев.

В этой игре два забитых гола «Динамо» были отменены после просмотра VAR. В начале первого тайма судья усмотрел офсайд у Константина Тюкавина, в концовке второго — у Эль-Мехди Маухуба.

Обе команды недавно лишились главных тренеров. «Спартак» 11 ноября покинул Деян Станкович, и.о. главного тренера стал Вадим Романов. Из «Динамо» 17 ноября ушел Валерий Карпин, и.о. стал Ролан Гусев.

«Спартак» набрал 29 очков и ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 21 очком расположилось на десятой строчке.

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Спартак» в гостях сыграет с «Сочи», «Динамо» примет самарские «Крылья Советов».

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Ролан Гусев
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
