«Динамо» после двух отмененных голов сыграло вничью со «Спартаком»

На 19-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота после прострела полузащитника «Спартака» Пабло Солари. «Динамо» удалось сравнять счет во втором тайме — на 61-й минуте отличился Иван Сергеев.
В этой игре два забитых гола «Динамо» были отменены после просмотра VAR. В начале первого тайма судья усмотрел офсайд у Константина Тюкавина, в концовке второго — у Эль-Мехди Маухуба.
Обе команды недавно лишились главных тренеров. «Спартак» 11 ноября покинул Деян Станкович, и.о. главного тренера стал Вадим Романов. Из «Динамо» 17 ноября ушел Валерий Карпин, и.о. стал Ролан Гусев.
«Спартак» набрал 29 очков и ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 21 очком расположилось на десятой строчке.
В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Спартак» в гостях сыграет с «Сочи», «Динамо» примет самарские «Крылья Советов».
Вадим Романов
Ролан Гусев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
