Степашин жестко оценил итоги 2025 года для «Динамо»: «Один из самых плохих результатов за всю историю»

— Один из самых плохих результатов за всю историю «Динамо». Хуже было только тогда, когда мы вылетели.
— В целом, какую оценку вы бы поставили 2025-му?
— Двойку.
— Ну, давайте хотя бы с плюсом.
— Нет, двойку. Слушай, великолепный бюджет, неплохие игроки, футбольный стадион, база, все есть. Ребята, вы чего? Что, мы слабее «Акрона»? «Акрон» выше нас. Поэтому двойка, как есть, так и есть, — приводит слова Степашина «КП Спорт».
«Динамо» набрало за 18 матчей 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что Степашин раскритиковал трансферы «Динамо» после матча со «Спартаком»: «Надо разбираться, кого мы набрали».