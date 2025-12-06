Степашин жестко оценил итоги 2025 года для «Динамо»: «Один из самых плохих результатов за всю историю»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
1
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.33
П2
23.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
7.70
П2
1.12
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.80
X
3.87
П2
1.68
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.34
П2
2.66
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
7.05
П2
9.75
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Степашин жестко оценил итоги 2025 года для «Динамо»: «Один из самых плохих результатов за всю историю»

Председатель консультативного совета и член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после ничьей со «Спартаком» (1:1) в гостевом матче 18-го тура РПЛ жестко оценил итоги 2025 года для своей команды.

Источник: Sport24

— Один из самых плохих результатов за всю историю «Динамо». Хуже было только тогда, когда мы вылетели.

— В целом, какую оценку вы бы поставили 2025-му?

— Двойку.

— Ну, давайте хотя бы с плюсом.

— Нет, двойку. Слушай, великолепный бюджет, неплохие игроки, футбольный стадион, база, все есть. Ребята, вы чего? Что, мы слабее «Акрона»? «Акрон» выше нас. Поэтому двойка, как есть, так и есть, — приводит слова Степашина «КП Спорт».

«Динамо» набрало за 18 матчей 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Степашин раскритиковал трансферы «Динамо» после матча со «Спартаком»: «Надо разбираться, кого мы набрали».