«Ничего особенного “Спартак” не предложил». Гусев и Романов — после московского дерби

— Это было связано с тем, что Рубенс получил травму, а Даня Глебов лечился. Когда непрофильные футболисты играют на не совсем своих позициях, приходится идти на компромиссы. Как раз из-за немного неправильных перестроений у нас не получалась игра в центре поля в первом тайме. Потом внесли коррективы — пошла другая игра. Это не вина Вани. Тут выбирали из того, что есть. Со «Спартаком» выходить с одним опорником опасно. Ваня играл по Умярову, а в целом мы действовали по схеме 4−3−3 в атаке и 4−5−1 в обороне. В принципе, ничего особенного «Спартак» не предложил, но нам надо было отыгрываться, поэтому перестроились на 4−4−2.