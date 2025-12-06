«Ничего особенного “Спартак” не предложил». Гусев и Романов — после московского дерби

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
1
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.33
П2
21.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
7.70
П2
13.00
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.80
X
3.87
П2
1.68
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.34
П2
2.66
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
7.05
П2
9.75
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

«Ничего особенного “Спартак” не предложил». Гусев и Романов — после московского дерби

И.о. главных тренеров расставили акценты.

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (1:1) в матче 18-го тура РПЛ. В составе бело-голубых отличился Иван Сергеев, также мяч в свои ворота отправил Максим Осипенко. После игры и.о. главных тренеров команд Вадим Романов и Ролан Гусев ответили на вопросы журналистов.

Гусев: «Бессмысленно обсуждать офсайды»

— Считаете ли вы итог матча справедливым, если выносить решения ВАР за скобки?

— Если бы наши голы засчитали, мы бы выиграли. Но нет. Бессмысленно обсуждать, были офсайды или нет.

— Почему заменили Осипенко?

— Думал, что у него будет неважное психологическое состояние. С учетом того, что у нас был непрофильный защитник, Хуан Касерес мог больше дать в атаке по своей бровке. В итоге, считаю, мы сделали правильно.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 18, 6.12.2025, 16:45
Спартак
1
Динамо
1

— Как вам атмосфера на матче?

— Такие матчи всегда по атмосфере и игре — праздник футбола. От атмосферы у меня отличные ощущения.

— С чем было связано, что Сергеев играл сегодня ниже, чем обычно?

— Это было связано с тем, что Рубенс получил травму, а Даня Глебов лечился. Когда непрофильные футболисты играют на не совсем своих позициях, приходится идти на компромиссы. Как раз из-за немного неправильных перестроений у нас не получалась игра в центре поля в первом тайме. Потом внесли коррективы — пошла другая игра. Это не вина Вани. Тут выбирали из того, что есть. Со «Спартаком» выходить с одним опорником опасно. Ваня играл по Умярову, а в целом мы действовали по схеме 4−3−3 в атаке и 4−5−1 в обороне. В принципе, ничего особенного «Спартак» не предложил, но нам надо было отыгрываться, поэтому перестроились на 4−4−2.

— В связи с этим довольно рано выпустили третьего форварда Маухуба?

— Гладышев играет на уколах в последних матчах. Не знаю, поедет он сейчас на операцию или нет — посмотрим. Но он просто не выдерживает. Замены порой просто делаются исходя из ситуации.

— Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров только что назвал этот год неудовлетворительным и сказал, что ваше будущее будет решаться на следующей неделе. Согласны с ним?

— Что касается первой половины сезона, я полностью согласен. Тут не стоит говорить даже. Когда «Динамо» находится на том месте, где находится… А что касается второй части вопроса, не мне на нее отвечать.

— С 61-й минуты, когда «Динамо» забило, минут на 15 команда отошла к своим воротам. Это момент психологии?

— «Спартак» тоже, бывало, так делал. В подобных матчах можешь сесть к своим воротам, а потом начать атаковать. Бывают всякие ситуации. Эмоции — это хорошо, но надо сохранять голову холодной. Они прекрасно понимали, что этот матч для них значит, где-то, может, не хотели рисковать.

— Барко подал три угловых на ближнюю штангу подряд. Вы отрабатывали такие моменты с его подачами в ворота?

— Смотрели, изучали — были готовы к таким его подачам. У нас стандарты были опаснее. Мы гол забили после одного из них. Каких-то сумасшедших стандартов у соперника не было.

Романов: «Мы контролировали ход игры»

— Как оцените игру?

— Настоящее дерби, обе команды сражались, хотели победить. Такое нравится болельщикам. К сожалению, не смогли выиграть, пропустили. Создали мы достаточно, но недостаточно забили.

— Показалось, что концовку «Спартак» провел не слишком удачно.

— Это «Динамо», там хорошие игроки. Моментами мы доминировали, моментами они владели преимуществом. Но в целом, я бы сказал, контролировали ход игры мы.

— Почему вы поменяли фланговых футболистов на игроков центра поля — Мартинса и Зобнина?

— Освежали игру. Понимали, что и Солари, и Маркиньос делают большой объем работы. Рома и Крис игроки разноплановые, способны сыграть на нескольких позициях. Отдали фланги защитникам, насытив центр поля.

— Много сегодня не забил Угальде, был отличный момент у Мартинса. Гарсия в каком-то эпизоде убежал от мяча в штрафной. Что с формой этих игроков? Почему они не реализуют такие шансы?

— Не хочу оценивать состояние футболистов. Конечно, игроки такого уровня подобные моменты обязаны реализовывать. Есть свои причины, не хочу их озвучивать. Но, как я и сказал ранее, мы создали достаточно, но недостаточно реализовали.

— Это был последний матч года. Есть ли понимание по вашему будущему?

— Мне нечего ответить на это. Я готовлю команду к конкретной игре. А что по моему будущему — есть другие люди, которые могут на это ответить.

Артем Калинин