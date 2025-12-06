«Ничего особенного “Спартак” не предложил». Гусев и Романов — после московского дерби

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (1:1) в матче 18-го тура РПЛ. В составе бело-голубых отличился Иван Сергеев, также мяч в свои ворота отправил Максим Осипенко. После игры и.о. главных тренеров команд Вадим Романов и Ролан Гусев ответили на вопросы журналистов.
Гусев: «Бессмысленно обсуждать офсайды»
— Считаете ли вы итог матча справедливым, если выносить решения ВАР за скобки?
— Если бы наши голы засчитали, мы бы выиграли. Но нет. Бессмысленно обсуждать, были офсайды или нет.
— Почему заменили Осипенко?
— Думал, что у него будет неважное психологическое состояние. С учетом того, что у нас был непрофильный защитник, Хуан Касерес мог больше дать в атаке по своей бровке. В итоге, считаю, мы сделали правильно.
— Как вам атмосфера на матче?
— Такие матчи всегда по атмосфере и игре — праздник футбола. От атмосферы у меня отличные ощущения.
— С чем было связано, что Сергеев играл сегодня ниже, чем обычно?
— Это было связано с тем, что Рубенс получил травму, а Даня Глебов лечился. Когда непрофильные футболисты играют на не совсем своих позициях, приходится идти на компромиссы. Как раз из-за немного неправильных перестроений у нас не получалась игра в центре поля в первом тайме. Потом внесли коррективы — пошла другая игра. Это не вина Вани. Тут выбирали из того, что есть. Со «Спартаком» выходить с одним опорником опасно. Ваня играл по Умярову, а в целом мы действовали по схеме 4−3−3 в атаке и 4−5−1 в обороне. В принципе, ничего особенного «Спартак» не предложил, но нам надо было отыгрываться, поэтому перестроились на 4−4−2.
— В связи с этим довольно рано выпустили третьего форварда Маухуба?
— Гладышев играет на уколах в последних матчах. Не знаю, поедет он сейчас на операцию или нет — посмотрим. Но он просто не выдерживает. Замены порой просто делаются исходя из ситуации.
— Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров только что назвал этот год неудовлетворительным и сказал, что ваше будущее будет решаться на следующей неделе. Согласны с ним?
— Что касается первой половины сезона, я полностью согласен. Тут не стоит говорить даже. Когда «Динамо» находится на том месте, где находится… А что касается второй части вопроса, не мне на нее отвечать.
— С 61-й минуты, когда «Динамо» забило, минут на 15 команда отошла к своим воротам. Это момент психологии?
— «Спартак» тоже, бывало, так делал. В подобных матчах можешь сесть к своим воротам, а потом начать атаковать. Бывают всякие ситуации. Эмоции — это хорошо, но надо сохранять голову холодной. Они прекрасно понимали, что этот матч для них значит, где-то, может, не хотели рисковать.
— Барко подал три угловых на ближнюю штангу подряд. Вы отрабатывали такие моменты с его подачами в ворота?
— Смотрели, изучали — были готовы к таким его подачам. У нас стандарты были опаснее. Мы гол забили после одного из них. Каких-то сумасшедших стандартов у соперника не было.
Романов: «Мы контролировали ход игры»
— Как оцените игру?
— Настоящее дерби, обе команды сражались, хотели победить. Такое нравится болельщикам. К сожалению, не смогли выиграть, пропустили. Создали мы достаточно, но недостаточно забили.
— Показалось, что концовку «Спартак» провел не слишком удачно.
— Это «Динамо», там хорошие игроки. Моментами мы доминировали, моментами они владели преимуществом. Но в целом, я бы сказал, контролировали ход игры мы.
— Почему вы поменяли фланговых футболистов на игроков центра поля — Мартинса и Зобнина?
— Освежали игру. Понимали, что и Солари, и Маркиньос делают большой объем работы. Рома и Крис игроки разноплановые, способны сыграть на нескольких позициях. Отдали фланги защитникам, насытив центр поля.
— Много сегодня не забил Угальде, был отличный момент у Мартинса. Гарсия в каком-то эпизоде убежал от мяча в штрафной. Что с формой этих игроков? Почему они не реализуют такие шансы?
— Не хочу оценивать состояние футболистов. Конечно, игроки такого уровня подобные моменты обязаны реализовывать. Есть свои причины, не хочу их озвучивать. Но, как я и сказал ранее, мы создали достаточно, но недостаточно реализовали.
— Это был последний матч года. Есть ли понимание по вашему будущему?
— Мне нечего ответить на это. Я готовлю команду к конкретной игре. А что по моему будущему — есть другие люди, которые могут на это ответить.
Артем Калинин