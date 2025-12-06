Алип помог «Зениту» победить и стать лидером РПЛ

Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
У гостей всё пошло наперекосяк уже на 14-й минуте — защитник Йонуц Неделчяру получил прямую красную. Позже «Зенит» быстро воспользовался преимуществом: Жерсон открыл счёт на 32-й минуте, а Луис Энрике довёл дело до 2:0 ещё до перерыва — на 41-й.
Отметим, что в этом матче с первых минут на поле вышел защитник сборной Казахстана и «Зенита» Нуралы Алип. Он отыграл всю встречу. На 18-й минуте Алип мог открыть счет ударом пяткой.
После победы петербуржцы вышли на 39 очков и удерживают лидерство в таблице. «Акрон» остаётся девятым, имея в активе 21 балл.
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Сантос да Силва Жерсон
(Густаво Мантуан)
32′
Луис Энрике
(Педро)
41′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
9
Сантос да Силва Жерсон
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
70′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
49′
10
Максим Глушенков
20
Педро
90′
4
Юрий Горшков
7
Александр Соболев
70′
30
Матео Кассьерра
8
Маркус Вендел
90′
23
Арсен Адамов
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
14′
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
34′
46′
17
Солтмурад Бакаев
35
Ифет Джаковац
17′
26
Родриго Эшковал
80
Хетаг Хосонов
69′
74′
5
Алекса Джурасович
90+3′
91
Максим Болдырев
67′
7
Эдгар Севикян
Статистика
Зенит
Акрон
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
4
Угловые
6
1
Фолы
6
12
Офсайды
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти