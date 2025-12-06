Алип помог «Зениту» победить и стать лидером РПЛ

У гостей всё пошло наперекосяк уже на 14-й минуте — защитник Йонуц Неделчяру получил прямую красную. Позже «Зенит» быстро воспользовался преимуществом: Жерсон открыл счёт на 32-й минуте, а Луис Энрике довёл дело до 2:0 ещё до перерыва — на 41-й.