«Зенит» не заметил «Акрон» и вышел на первое место. Хитрый штрафной Педро и Энрике — настоящая красота

Как и в прошлом году, перед уходом на зимний перерыв «Зениту» предстояло сыграть с «Акроном». То самое поражение 1:2 с голом Артема Дзюбы петербургские болельщики до сих пор вспоминают с болью — ведь в том числе именно этих очков сине-бело-голубым не хватило для чемпионства.
Памятуя о тех событиях, никакой недооценки соперника быть не могло. Да и вернуть себе лидерство в турнирной таблице хотя бы на один вечер Сергею Семаку, естественно, очень хотелось.
«Акрон» добрался в Северную столицу с приключениями — вылетел позже запланированного. Но, судя по фото в соцсетях, на общем настроении коллектива задержка рейса никак не сказалась: футболисты прекрасно провели время вместе, играя в карты.
Артем Дзюба вернулся на не чужую для себя «Газпром Арену» заряженным. Тем более что в игре первого круга в Самаре он не реализовал пенальти.
В стартовом составе «Зенита» не обошлось без сюрпризов — на скамейке остался Максим Глушенков. По словам Семака, 10-й номер в прошлом матче получил травму, пропустил несколько дней и немного выпал из тренировочного процесса.
Удаление Неделчару и голы бразильцев
«Зенит» ожидаемо начал матч с территориальным преимуществом. Хозяева быстро взяли мяч под свой контроль и неспешно разыгрывали. Особо опасных моментов у ворот Виталия Гудиева не было, да и входов в штрафную тоже.
Но все изменил один эпизод. После скидки Соболева Энрике проникающей передачей запустил в штрафную Педро, а на бразильце на радиусе допустил отмашку Неделчару. Главный арбитр Павел Кукуян сначала не зафиксировал нарушение правил, но потом, проконсультировавшись с ВАР-центром, принял решение удалить Ионуца за лишение Педро явной возможности забить.
После этого тольяттинцы сильно вжались в свою штрафную, чем воспользовались хозяева. Мантуан отдал в полуфланг Жерсону, бразильца никто не встретил, и тот неожиданно пробил под ближнюю стойку — Гудиев не успел среагировать. Это первый гол Жерсона в чемпионате! До этого он забивал только в Кубке «Оренбургу» (6:0).
А спустя десять минут явно домашнюю заготовку исполнили петербуржцы. Педро со стандарта низом покатил на ближний угол вратарской, куда выскочил Энрике и элегантно пяткой переправил мяч под дальнюю штангу. Получилось очень красиво.
Первый тайм уверенно остался за «Зенитом». «Акрон» не нанес ни одного удара по воротам Адамова, да и после удаления совсем позабыл даже о контратакующих действиях.
Невезение Соболева и Мостового
После перерыва ход игры не изменился. «Зенит» по-прежнему владел инициативой, а «Акрон» отчаянно пытался отбиваться. Правда, Семаку пришлось экстренно вносить коррективы: Энрике получил небольшое повреждение, поэтому вместо него вышел Глушенков.
Практически сразу счет мог увеличиться — опасно бил Алип, но угодил в защитника. Позднее гости чуть не привезли себе пенальти — Кукуян сначала указал на 11-метров, правда затем при помощи ВАР отменил свое решение. Больше всех расстроился Соболев, уже взявший мяч в свои руки. Оказалось, ненаказуемая игра рукой в этом эпизоде была у Эшковала.
7-му номеру «Зенита» не повезло и позднее — его гол после ассиста Глушенкова отменили из-за положения вне игры. По этой же причине не засчитали мяч, забитый вышедшим на замену Мостовым — причем дважды.
«Акрон» пытался огрызнуться. Например, очень хорошие шансы забить имели Бакаев и Севикян, но Адамов дважды спас.
2:0 — «Зенит» побеждает «Акрон» в своем последнем матче в этом году. Петербуржцы как минимум до вечера воскресенья будут лидировать в чемпионате. В случае ничьей в игре «Краснодара» и ЦСКА сине-бело-голубые уйдут на перерыв лидерами.
Роман Кольцов