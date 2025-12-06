«Зенит» не заметил «Акрон» и вышел на первое место. Хитрый штрафной Педро и Энрике — настоящая красота

Как и в прошлом году, перед уходом на зимний перерыв «Зениту» предстояло сыграть с «Акроном». То самое поражение 1:2 с голом Артема Дзюбы петербургские болельщики до сих пор вспоминают с болью — ведь в том числе именно этих очков сине-бело-голубым не хватило для чемпионства.