Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
1
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.50
П2
81.00
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.75
П2
1.66
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.34
П2
2.66
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.83
П2
9.50
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

«Зенит» не заметил «Акрон» и вышел на первое место. Хитрый штрафной Педро и Энрике — настоящая красота

А Жерсон забил первый гол в РПЛ.

Источник: Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Как и в прошлом году, перед уходом на зимний перерыв «Зениту» предстояло сыграть с «Акроном». То самое поражение 1:2 с голом Артема Дзюбы петербургские болельщики до сих пор вспоминают с болью — ведь в том числе именно этих очков сине-бело-голубым не хватило для чемпионства.

Памятуя о тех событиях, никакой недооценки соперника быть не могло. Да и вернуть себе лидерство в турнирной таблице хотя бы на один вечер Сергею Семаку, естественно, очень хотелось.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 18, 6.12.2025, 19:30
Зенит
2
Акрон
0

«Акрон» добрался в Северную столицу с приключениями — вылетел позже запланированного. Но, судя по фото в соцсетях, на общем настроении коллектива задержка рейса никак не сказалась: футболисты прекрасно провели время вместе, играя в карты.

Артем Дзюба вернулся на не чужую для себя «Газпром Арену» заряженным. Тем более что в игре первого круга в Самаре он не реализовал пенальти.

В стартовом составе «Зенита» не обошлось без сюрпризов — на скамейке остался Максим Глушенков. По словам Семака, 10-й номер в прошлом матче получил травму, пропустил несколько дней и немного выпал из тренировочного процесса.

Удаление Неделчару и голы бразильцев

«Зенит» ожидаемо начал матч с территориальным преимуществом. Хозяева быстро взяли мяч под свой контроль и неспешно разыгрывали. Особо опасных моментов у ворот Виталия Гудиева не было, да и входов в штрафную тоже.

Но все изменил один эпизод. После скидки Соболева Энрике проникающей передачей запустил в штрафную Педро, а на бразильце на радиусе допустил отмашку Неделчару. Главный арбитр Павел Кукуян сначала не зафиксировал нарушение правил, но потом, проконсультировавшись с ВАР-центром, принял решение удалить Ионуца за лишение Педро явной возможности забить.

После этого тольяттинцы сильно вжались в свою штрафную, чем воспользовались хозяева. Мантуан отдал в полуфланг Жерсону, бразильца никто не встретил, и тот неожиданно пробил под ближнюю стойку — Гудиев не успел среагировать. Это первый гол Жерсона в чемпионате! До этого он забивал только в Кубке «Оренбургу» (6:0).

А спустя десять минут явно домашнюю заготовку исполнили петербуржцы. Педро со стандарта низом покатил на ближний угол вратарской, куда выскочил Энрике и элегантно пяткой переправил мяч под дальнюю штангу. Получилось очень красиво.

Первый тайм уверенно остался за «Зенитом». «Акрон» не нанес ни одного удара по воротам Адамова, да и после удаления совсем позабыл даже о контратакующих действиях.

Невезение Соболева и Мостового

После перерыва ход игры не изменился. «Зенит» по-прежнему владел инициативой, а «Акрон» отчаянно пытался отбиваться. Правда, Семаку пришлось экстренно вносить коррективы: Энрике получил небольшое повреждение, поэтому вместо него вышел Глушенков.

Практически сразу счет мог увеличиться — опасно бил Алип, но угодил в защитника. Позднее гости чуть не привезли себе пенальти — Кукуян сначала указал на 11-метров, правда затем при помощи ВАР отменил свое решение. Больше всех расстроился Соболев, уже взявший мяч в свои руки. Оказалось, ненаказуемая игра рукой в этом эпизоде была у Эшковала.

7-му номеру «Зенита» не повезло и позднее — его гол после ассиста Глушенкова отменили из-за положения вне игры. По этой же причине не засчитали мяч, забитый вышедшим на замену Мостовым — причем дважды.

«Акрон» пытался огрызнуться. Например, очень хорошие шансы забить имели Бакаев и Севикян, но Адамов дважды спас.

2:0 — «Зенит» побеждает «Акрон» в своем последнем матче в этом году. Петербуржцы как минимум до вечера воскресенья будут лидировать в чемпионате. В случае ничьей в игре «Краснодара» и ЦСКА сине-бело-голубые уйдут на перерыв лидерами.

Роман Кольцов