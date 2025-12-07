Дзюба против «Зенита»: разозлился из-за одноклубников, вырвался из рук Тедеева, не согласился с удалением

«Зенит» закончил 2025 год победой — забил два безответных мяча «Акрону» на своем поле. Хотя счет мог стать еще крупнее, но голы Андрея Мостового и Александра Соболева отменили. Главный эмоциональный итог встречи на «Газпром Арене» — срыв Артема Дзюбы. Во время игры 37-летний нападающий предъявлял претензии одноклубникам, после финального свистка вырвался из рук главного тренера тольяттинцев Заура Тедеева, а затем не согласился с удалением Ионуца Неделчару, пробегая мимо журналистов в микст-зоне.
«Человек переживает, понятное дело»
После удаления Неделчару в первом тайме и двух голов сине-бело-голубых в исполнении Жерсона и Луиса Энрике матч остался без интриги, но перчинки добавил Дзюба. Ветеран уходил с поля очень сильно раздраженным. Сначала зло выговорил что-то партнерам по команде, а после завершения встречи ушел с поля на эмоциях, вырываясь из рук Тедеева, который хотел с ним поговорить.
«Там ничего такого сложного нет. Человек переживает, понятное дело, он много внимания уделял в плане эмоций и в сторону судейства в том числе, ведь был на поле, чувствовал этот нерв. И я его в какой-то степени понимаю, поскольку некоторые эпизоды со стороны судейства были слишком осторожными, в пользу “Зенита”. Я считаю, мы, наоборот, должны играть в неосторожный футбол, а судьи поддерживать такие действия. А тут раз — и свисток, раз — и свисток. Конечно, это много мешало и Артему в действиях. Поэтому я считаю, он на это в большей степени был зол», — успокаивал всех на флеш-интервью в эфире «Матч ТВ» тренер «Акрона».
Ранее Тедеев в интервью «СЭ» рассказывал, что ему потребовалось время для нахождения общего языка с Дзюбой. По словам тренера, это произошло после того, как форвард ему заявил: «Главное в жизни — духовная составляющая».
«Понятно, что к Дзюбе нужен особый, индивидуальный подход. Я отдавал себе отчет, что для меня это большой вызов как для человека и тренера. Мое воспитание, культура, отношение к людям должны были сыграть ключевую роль в том, удастся ли найти с ним общий язык. Мне нужно было прочувствовать его, понять. А поскольку до этого мы лично не были знакомы и у меня не было возможности долго с кем-то о нем поговорить, на это требовалось время», — говорил 44-летний специалист.
Не согласился с удалением
Позднее в микст-зоне появился сам Дзюба и на ходу пообщался с журналистами.
«Удаление абсурдное. Маленького роста человек подлезает и локоть даже не согнул. Семак считает, что было? Ну понятно», — сказал Артем.
На вопрос о моменте с Тедеевым нападающий отказался отвечать. Но похоже, ярость Дзюбы действительно связана исключительно с судейством, а не с внутренними конфликтами в «Акроне».
Семака спросили про Дзюбу
На послематчевой пресс-конференции один из журналистов спросил у Сергея Семака, помирились ли они с Артемом. Как ответил главный тренер «Зенита», он ни с кем и не ругался.
«А что касается того, справились с Дзюбой или нет — не забил, значит, справились. А когда забивает игрок, значит, не справляемся. Хотя остроты от него исходит достаточно много, и большая часть комбинаций, которые есть у “Акрона”, конечно, строятся через Артема. Он хорош в подыгрыше, хорош в верховых единоборствах, может сбросить мяч. Он умный игрок, и конечно, острота от него идет практически в любом матче. Это можно сказать и по статистике — если брать чемпионат, он лучший, если брать вместе с Кубком, там Беншимол больше забил, но в целом, конечно, учитывая статистические показатели, конечно, он важный игрок для команды. И сегодня острота шла. Да, были моменты, где мы проигрывали единоборства один в один», — заключил Сергей Богданович.
Дзюба играл за сине-бело-голубых под руководством Семака с 2018-го по 2022-й. За это время он несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата и четыре раза выиграл титул чемпиона страны. В апреле 2023-го форвард демонстративно не пожал руку тренеру петербуржцев. Это все последствия ухода Артема — тогда он считал, что в команде оказался не нужен.
