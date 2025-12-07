Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.40
П2
4.10
Футбол. Германия
перерыв
Гамбург
0
:
Вердер
1
Все коэффициенты
П1
7.70
X
3.69
П2
1.60
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.00
П2
5.25
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
2.45
П2
4.61
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
5.63
П2
1.21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
2
:
Локомотив
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.03
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.33
П2
5.40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.18
П2
7.50
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.28
П2
2.67
Футбол. Англия
19:30
Фулхэм
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.34
П2
2.86
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.56
П2
4.60
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.11
П2
3.16
Футбол. Испания
20:30
Эспаньол
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.13
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.99
П2
3.27
Футбол. Франция
22:45
Лорьян
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.48
П2
2.10
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.81
П2
10.25
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

«Краснодар» — ЦСКА: Сперцян, Кордоба, Акинфеев и Кисляк выйдут с первых минут

«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч 18-го тура РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Диего Коста, Оласа, Тормена, Дуглас Аугусто, Черников, Батчи, Сперцян, Виктор Са, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Жубал, Пальцев, Хмарин, Ленини, Козлов, Густаво Сантос, Перрен, Кривцов, Мукаилов.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Мойзес, Жоао Виктор, Дивеев, Круговой, Вильягра, Обляков, Кисляк, Попович.

Запасные: Тороп, Абдулкадыров, Рядно, Верде, Руис, Пополитов, Матеус Алвес, Кармо, Бандикян, Шуманский, Алеррандро, Мусаев.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 7 декабря и начнется в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, ЦСКА идет третьим с 36 очками. Первое место занимает «Зенит», набравший 39 очков — команда из Санкт-Петербурга уже провела свой матч в 18-м туре чемпионата России-2025/26.