«Краснодар» — ЦСКА: Сперцян, Кордоба, Акинфеев и Кисляк выйдут с первых минут

«Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Диего Коста, Оласа, Тормена, Дуглас Аугусто, Черников, Батчи, Сперцян, Виктор Са, Кордоба.
Запасные: Корякин, Голиков, Жубал, Пальцев, Хмарин, Ленини, Козлов, Густаво Сантос, Перрен, Кривцов, Мукаилов.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Мойзес, Жоао Виктор, Дивеев, Круговой, Вильягра, Обляков, Кисляк, Попович.
Запасные: Тороп, Абдулкадыров, Рядно, Верде, Руис, Пополитов, Матеус Алвес, Кармо, Бандикян, Шуманский, Алеррандро, Мусаев.
Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 7 декабря и начнется в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, ЦСКА идет третьим с 36 очками. Первое место занимает «Зенит», набравший 39 очков — команда из Санкт-Петербурга уже провела свой матч в 18-м туре чемпионата России-2025/26.