«Локомотив» крупно обыграл аутсайдера РПЛ

Батраков забил 25-й гол за последние два сезона (больше всех в РПЛ, второй в списке — Мирлинд Даку из «Рубина» — 24). Батраков стал первым игроком «Локомотива» в XXI веке, забившим больше 10 голов в двух сезонах РПЛ подряд (14 в прошлом, 11 в этом), пишет Opta.