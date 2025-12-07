Ричмонд
«Локомотив» крупно обыграл аутсайдера РПЛ

Матч в Сочи завершился со счетом 4:2 в пользу «Локомотива», у которого дубль оформил Руденко.

Источник: РИА "Новости"

Московский «Локомотив» одержал выездную победу над «Сочи» в 18-м туре РПЛ со счетом 4:2.

У «Локомотива» забили Алексей Батраков (на 7-й минуте), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьев (69, с пенальти).

Батраков забил 25-й гол за последние два сезона (больше всех в РПЛ, второй в списке — Мирлинд Даку из «Рубина» — 24). Батраков стал первым игроком «Локомотива» в XXI веке, забившим больше 10 голов в двух сезонах РПЛ подряд (14 в прошлом, 11 в этом), пишет Opta.

У «Сочи» голы на счету Мартина Крамарича (26) и Франсуа Камано (88).

У «Локомотива» три победы в четырех последних матчах, он поднялся на второе место (37 очков).

В 31 из 91 матче в РПЛ при Михаиле Галактионове «Локомотив» забил три и больше голов, это лучший результат в лиге с начала 2023 года.

У «Сочи» четыре проигрыша и одна ничья в пяти последних встречах и последняя строчка.

Сочи
2:4
Первый тайм: 1:3
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Михаил Галактионов
Голы
Сочи
Мартин Крамарич
(Игнасио Сааведра)
25′
Франсуа Камано
(Михаил Игнатов)
88′
Локомотив
Алексей Батраков
(Николай Комличенко)
7′
Александр Руденко
(Алексей Батраков)
29′
Александр Руденко
(Алексей Батраков)
34′
Дмитрий Воробьев
68′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
28
Руслан Магаль
8
Михаил Игнатов
90′
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
82
Сергей Волков
57′
27
Кирилл Заика
10
Мартин Крамарич
46′
59
Руслан Барт
7
Антон Зиньковский
85′
45
Франсуа Камано
19
Александр Коваленко
72′
9
Захар Федоров
20
Дмитрий Васильев
56′
34
Александр Осипов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
93
Артем Карпукас
83
Алексей Батраков
5
Жерзино Ньямси
25
Данил Пруцев
62′
7
Зелимхан Бакаев
6
Дмитрий Баринов
86′
59
Егор Погостнов
27
Николай Комличенко
31′
46′
10
Дмитрий Воробьев
19
Александр Руденко
69′
9
Сергей Пиняев
23
Сесар Монтес
86′
94
Артем Тимофеев
Статистика
Сочи
Локомотив
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
9
18
Удары в створ
4
10
Угловые
6
1
Фолы
13
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
