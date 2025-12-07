Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
7.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.45
П2
3.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.60
П2
6.40
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.99
П2
3.30
Футбол. Франция
22:45
Лорьян
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.48
П2
2.07
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.92
П2
10.75
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Игрок «Краснодара» обвинил футболистов ЦСКА в расизме

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о стычке в перерыве матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, заявив, что игроки столичного клуба оскорбили его партнера по команде на расовой почве, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Футбол остается в стороне. Это был эпизод расизма, который случился по отношению к одному из моих партнеров по команде. Ему сказали “гребаный негр”. Такие вещи не могут происходить», — сказал Оласа.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.