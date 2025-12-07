Ричмонд
Форвард «Локомотива» Руденко: «Находимся высоко в таблице. После отпуска нужно подняться еще выше»

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко прокомментировал победу над «Сочи» (4:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Форвард сделал дубль в ворота сочинцев.

— Играть против бывшей команды — особенное чувство?

— Это было давно. «Сочи» был моим первым профессиональным шагом. Спасибо, что дали мне дорогу. Но играть против — ничего сверхъестественного.

— Перед вашим первым голом чуть не случился стык со вратарем.

— Иду всегда до конца. Главное — забил, помог команде. Потом стало легче.

— С какими эмоциями уходите в отпуск?

— Мы хорошо выступили в первой половине сезона, находимся высоко. Надо отдохнуть, выйти из отпуска, наработать новые связи, подниматься по турнирной таблице.

«Локомотив» набрал 37 очков в 18 матчах чемпионата России-2025/26 и делит второе место с «Краснодаром», который провел на одну игру меньше.