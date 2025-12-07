«Краснодар» победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Краснодаре, завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (45) и Батчи (55). У московской команды отличились Мойзес (11), который затем был удален на 68-й минуте за вторую желтую карточку, и Матеус Алвес (90+1).