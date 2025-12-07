«Краснодар» победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Краснодар» нанес поражение ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и уходит на зимний перерыв лидером турнира.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Краснодаре, завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (45) и Батчи (55). У московской команды отличились Мойзес (11), который затем был удален на 68-й минуте за вторую желтую карточку, и Матеус Алвес (90+1).
В перерыве игры Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. Инцидент попал в кадры трансляции.
«Краснодар» набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, где ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой позиции. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, краснодарцы примут «Ростов», а армейская команда на выезде встретится с грозненским «Ахматом».
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
