Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.15
П2
11.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.40
П2
4.25
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
51.00
X
6.00
П2
7.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.99
П2
3.30
Футбол. Франция
22:45
Лорьян
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.48
П2
2.07
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.92
П2
10.75
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

«Краснодар» победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

«Краснодар» победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы РПЛ.

Источник: ФК "Краснодар"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Краснодар» нанес поражение ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и уходит на зимний перерыв лидером турнира.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Краснодаре, завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (45) и Батчи (55). У московской команды отличились Мойзес (11), который затем был удален на 68-й минуте за вторую желтую карточку, и Матеус Алвес (90+1).

В перерыве игры Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. Инцидент попал в кадры трансляции.

«Краснодар» набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, где ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой позиции. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, краснодарцы примут «Ростов», а армейская команда на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

Краснодар
3:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
