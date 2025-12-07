«Балтика» без Талалаева победила «Крылья Советов»

Калининградская «Балтика» победила самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.
У хозяев дубль оформил Брайан Хиль — на 18-й минуте он реализовал пенальти, а на 22-й удвоил преимущество «Балтики».
«Балтика» проводила матч без главного тренера Андрея Талалаева, которого дисквалифицировали на три встречи за оскорбительное поведение в игре со «Спартаком».
«Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У самарской команды второе поражение подряд, 17 очков и 12-я строчка.
В 19-м туре после зимнего перерыва «Балтику» ждет гостевой матч с петербургским «Зенитом», а «Крылья Советов» — с московским «Динамо».
Андрей Талалаев
Магомед Адиев
Брайан Александр Хиль
18′
Брайан Александр Хиль
(Николай Титков)
22′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
52′
17
Владислав Саусь
26
Иван Беликов
23
Мингиян Бевеев
46′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
81′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
62′
42
Владислав Поспелов
19
Сергей Пряхин
46′
14
Стефан Ковач
10
Илья Петров
61′
8
Андрей Мендель
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
47
Сергей Божин
23
Никита Чернов
2
Кирилл Печенин
26
Джимми Марин
14
Михайло Баньяц
77′
15
Николай Рассказов
82′
33
Алексей Лысов
19
Иван Олейников
23′
18
Иван Лепский
67′
8
Максим Витюгов
90+5′
77
Ильзат Ахметов
67′
91
Владимир Игнатенко
6
Сергей Бабкин
23′
10
Владимир Хубулов
71′
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
