Кордоба побил рекорд Смолова по голам за «Краснодар» в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории клуба в РПЛ, сообщает Opta.

Источник: Спорт-Экспресс

Гол в матче 18-го тура чемпионата России-2025/26 против ЦСКА (3:2) стал для колумбийца 55-м в турнире. Предыдущий рекорд (54 мяча) принадлежал Федору Смолову.

В прошлом, 17-м туре РПЛ-2025/26 Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» с учетом всех турниров и лидером по системе «гол плюс пас».

С учетом гола в ворота ЦСКА у колумбийца 70 мячей в составе «быков» (предыдущий рекорд — 68 — принадлежал Федору Смолову) и 97 (70+27) очков по системе «гол плюс пас» (предыдущий рекорд — 95 (39+56) — принадлежал Жоаозиньо).