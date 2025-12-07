«Краснодар» — зимний чемпион! Кордоба, Сперцян и Батчи растоптали оборону ЦСКА

Заключительный матч РПЛ перед уходом на зимние каникулы — набор интриг даже не в квадрате, а в кубе. Прежде всего — как бы не вспоминался скандал из матча первого круга — турнирных. Во-первых, времени с горячей августовской встречи прошло немало, и удаленный тогда Кордоба, естественно, никуда из России не уехал. Во-вторых, Мурад Мусаев и Фабио Челестини позже созвонились и уладили все разногласия. Так что если в воскресенье кто-то и хотел что-то доказать своим оппонентам — то исключительно на поле. Тем более на кону одновременно стояли статус лидера и риск оказаться за пределами первой тройки.
Разве что у Кордобы с эмоциями наблюдался некоторый перебор. То, как он, потолкавшись с Жоао Виктором, рухнул на газон, схватившись за голову, или, держась за нее, украдкой наблюдал за итогами вспыхнувшей на бровке потасовки, — южноамериканская классика в чистом виде. Для одних это выглядит как излишнее растрачивание сил, которое еще и сбивает ритм игры. Согласно же другой точке зрения, подобные приемы добавляют эмоций и спортивной злости партнерам по команде, параллельно выбивая соперника из равновесия.
Но, опять же, по меркам Нового Света в воскресенье все было в пределах нормы, а Кирилл Левников держал игру под контролем. Кордоба же в итоге накачал эмоциями сам себя. В центре колумбиец буквально смял Жоао Виктора, дотащил мяч до штрафной и, обыгравшись с Батчи, замкнул идеальную подачу партнера. И это, пожалуй, был единственный момент, когда в нужном месте не оказалось Мойзеса. До ответного краснодарского гола армейский бразилец был буквально везде. Сначала открыл счет, когда его необъяснимым образом оставили перед воротами после корнера в исполнении Облякова. А потом Мойзес дважды свел на нет усилия Сперцяна, приняв на себя удары капитана «быков» и Батчи, которому Эдуард выкатил мяч после красивого сольного прохода.
Стоит добавить, что оба раза краснодарской «десятке» удавалось легко пройти Вильягру, которого в стартовом составе Челестини предпочел ориентированному на атаку и пока не набравшему оптимальные кондиции Матеусу Алвесу. Но скорее главный тренер армейцев оказался прав, потому что с бразильцем средняя линия ЦСКА могла оказаться слишком легковесной для заданной планки единоборств. Плюс, армейская расстановка отчасти откатилась к ромбу Марко Николича. Вместе с тем снова оказавшийся в роли центрального нападающего Попович зачастую выглядел отрезанным от партнеров. Так, кстати, было и в первом тайме предыдущего тура, однако потом серб сыграл ключевую роль в победе над «Оренбургом».
Но все же между командой из зоны стыков и действующим чемпионом есть принципиальная разница: в первые 45 минут при равенстве на табло черно-зеленые были гораздо ближе ко второму голу. Чего стоит спасение Акинфеева, который вытянул из угла удар Виктора Тормены! И если в данном эпизоде фирменный корнер Сперцяна не дал результата, то в начале второго тайма мяч от угловой отметки прилетел точно на ногу Виктору Са. Стандарты в принципе выглядели едва ли не самым действенным способом для генерации голевых моментов, и вскоре уже штрафной в исполнении Облякова завершился попаданием в перекладину ворот Агкацева.
ЦСКА к тому времени уже перестроился на более атакующую схему после появления на поле Алвеса и Мусаева. Однако в полной мере оценить замысел Челестини не удалось, потому что в новых сочетаниях армейцы отыграли всего десять минут — до удаления Мойзеса, который по итогам верхового единоборства с Батчи отправился в раздевалку, получив вторую желтую карточку. В свою очередь, пострадавший краснодарец наказал соперника по-футбольному — с дальней дистанции отправил мяч в угол в атаке, которая началась с перехвата Черникова. Александр в принципе регулярно оказывался в центре внимания. Зарубился с Мойзесом после жесткого стыка (конфликт пришлось гасить выскочившему на поле Челестини), и мог забить сам, если бы не откровенно плохой пас Са и расторопность армейских защитников.
Зато в ключевой момент при третьей голевой атаке все получилось идеально. А ЦСКА не дал вернуться в игру Агкацев, которому удалось опередить рвавшегося к воротам Глебова. Когда Мусаев с Алвесом все же организовали второй гол при откровенном ляпе Гонсалеса, до финального свистка оставалось совсем немного времени. И забить еще раз мог не кто-то из армейцев, а Перрен, который сначала не докрутил мяч в угол, а потом попал в штангу.
Пожалуй, все закончилось логично. Челестини в первой части сезона выжал из своей команды даже больше, чем ожидалось. Армейцы на промежуточном финише четвертые, а их перспективы зависят от работы на трансферном рынке. Важно, чтобы можно было с уверенностью положиться на кого-то в атаке, а не отправлять на острие Дивеева. У того же «Краснодара» после чемпионского сезона обойма только увеличилась. Как количественно, так и качественно. В том числе поэтому «быки» — зимние чемпионы. Отдавать титул они никому не собираются. Только у «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» на этот счет свое мнение. Они все рядом, и нас ждет потрясающая футбольная весна!