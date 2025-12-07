«Краснодар» — зимний чемпион! Кордоба, Сперцян и Батчи растоптали оборону ЦСКА

Пожалуй, все закончилось логично. Челестини в первой части сезона выжал из своей команды даже больше, чем ожидалось. Армейцы на промежуточном финише четвертые, а их перспективы зависят от работы на трансферном рынке. Важно, чтобы можно было с уверенностью положиться на кого-то в атаке, а не отправлять на острие Дивеева. У того же «Краснодара» после чемпионского сезона обойма только увеличилась. Как количественно, так и качественно. В том числе поэтому «быки» — зимние чемпионы. Отдавать титул они никому не собираются. Только у «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» на этот счет свое мнение. Они все рядом, и нас ждет потрясающая футбольная весна!