Барко близок к возвращению в «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно

Как сообщает El Intransigente, в подписании футболиста заинтересован главный тренер аргентинского клуба Марсело Гальярдо. По информации издания, Барко активно стремится покинуть красно-белых и близок к возвращению в команду из Буэнос-Айреса в январе. Утверждается, что аргентинец хочет вернуться на родину по семейным обстоятельствам.
Трансфер может обойтись «Ривер Плейт» в примерно в 10 миллионов долларов. На 26-летнего игрока также претендует «Индепендьенте».
«Спартак» приобрел Барко у «Ривер Плейт» летом 2024 года за 14 миллионов евро. В составе москвичей полузащитник провел 57 матчей, забил 18 голов и сделал 13 результативных передач.