Барко близок к возвращению в «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно

Как сообщает El Intransigente, в подписании футболиста заинтересован главный тренер аргентинского клуба Марсело Гальярдо. По информации издания, Барко активно стремится покинуть красно-белых и близок к возвращению в команду из Буэнос-Айреса в январе. Утверждается, что аргентинец хочет вернуться на родину по семейным обстоятельствам.