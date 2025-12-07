Мусаев — о победе над ЦСКА: «“Краснодар” провел свой лучший матч в этом сезоне»

«Я очень доволен содержанием игры. Мы провели свой лучший матч в этом сезоне в плане обороны, атаки, переходных фаз. Очень хорошая игра. Порадовали болельщиков. 2025-й год получился очень ярким для нас, мы стали чемпионами, ушли на зиму первыми. Приятно закончить такой хороший год такой качественной игрой. Спасибо нашим болельщикам. Фантастическая поддержка.



Ситуация в подтрибунном помещении в перерыве? Услышал крики, вышел, смотрю — там уже все угасло. Не хочу сейчас раздувать, нужно остыть. Вроде никто не подрался, просто на повышенных тонах поговорили.



Кордоба? Матч был очень высокого накала с двух сторон, все хотели победить. Он понимал и мы говорили, что нужно игрой доказывать, а не эмоциями, драками, стычками. Он — молодец, справился. Во втором тайме не было ничего, что могло сподвигнуть на вторую желтую», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».