Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.20
П2
9.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.20
П2
2.20
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.53
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Мусаев — о победе над ЦСКА: «“Краснодар” провел свой лучший матч в этом сезоне»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА в 18-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Быки» на своем поле одержали волевую победу над армейцами со счетом 3:2.

«Я очень доволен содержанием игры. Мы провели свой лучший матч в этом сезоне в плане обороны, атаки, переходных фаз. Очень хорошая игра. Порадовали болельщиков. 2025-й год получился очень ярким для нас, мы стали чемпионами, ушли на зиму первыми. Приятно закончить такой хороший год такой качественной игрой. Спасибо нашим болельщикам. Фантастическая поддержка.

Ситуация в подтрибунном помещении в перерыве? Услышал крики, вышел, смотрю — там уже все угасло. Не хочу сейчас раздувать, нужно остыть. Вроде никто не подрался, просто на повышенных тонах поговорили.

Кордоба? Матч был очень высокого накала с двух сторон, все хотели победить. Он понимал и мы говорили, что нужно игрой доказывать, а не эмоциями, драками, стычками. Он — молодец, справился. Во втором тайме не было ничего, что могло сподвигнуть на вторую желтую», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».