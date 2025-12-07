Ричмонд
Челестини о конфликте Кордобы с игроками ЦСКА: «Если были какие-то расистские слова — мне жаль. Но вопрос исчерпан»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о конфликте, который возник между игроками его команды и форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой в перерыве матча 18-го тура РПЛ против «быков» (2:3).

Источник: Спорт-Экспресс

Во время перерыва Кордоба и защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флэш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес его одноклубника.

«Кордоба заявил о расистских высказываниях со стороны кого-то из игроков ЦСКА. Я всего лишь успокоил Джона. Если были какие-то расистские слова, то мне жаль. Вопрос исчерпан. Я ничего не слышал. Сказал Джону: “Успокойся и играй в футбол”. Не знаю, что происходило на поле», — сказал Челестини на пресс-конференции.

Президент РПЛ Александр Алаев после матча выразил надежду на то, что слова Оласы о расизме во время матча «Краснодар» — ЦСКА были недоразумением.