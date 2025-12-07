Челестини о конфликте Кордобы с игроками ЦСКА: «Если были какие-то расистские слова — мне жаль. Но вопрос исчерпан»

«Кордоба заявил о расистских высказываниях со стороны кого-то из игроков ЦСКА. Я всего лишь успокоил Джона. Если были какие-то расистские слова, то мне жаль. Вопрос исчерпан. Я ничего не слышал. Сказал Джону: “Успокойся и играй в футбол”. Не знаю, что происходило на поле», — сказал Челестини на пресс-конференции.