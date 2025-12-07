Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.20
П2
9.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.20
П2
2.20
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.53
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Кордоба обвинил в расизме игрока ЦСКА: «Надеюсь, его будут судить по всей строгости»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра оскорбил его на расовой почве.

Источник: РИА "Новости"

В перерыве защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал, что в адрес его одноклубника прозвучали слова «гребаный негр».

«С Мойзесом не было проблем, они были с пятым номером, Вильягрой. На видео можете все увидеть, поймете, что он сказал. Надеюсь, что к нему будет применено то же самое [наказание], что [было применено] ко мне. Надеюсь, его будут судить по всей строгости.

Я говорил с арбитром, мы разговаривали и с Мойзесом, ведь у него та же раса. Он понимает, что он [Вильягра] сказал. Можете посмотреть видео и сделать перевод. Там все четко и понятно», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».