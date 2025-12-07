Кордоба обвинил в расизме игрока ЦСКА: «Надеюсь, его будут судить по всей строгости»

«С Мойзесом не было проблем, они были с пятым номером, Вильягрой. На видео можете все увидеть, поймете, что он сказал. Надеюсь, что к нему будет применено то же самое [наказание], что [было применено] ко мне. Надеюсь, его будут судить по всей строгости.



Я говорил с арбитром, мы разговаривали и с Мойзесом, ведь у него та же раса. Он понимает, что он [Вильягра] сказал. Можете посмотреть видео и сделать перевод. Там все четко и понятно», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».