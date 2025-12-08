Бонгонда заинтересован в уходе из «Спартака» для получения игровой практики перед чемпионатом мира

По информации «Евро-Футбол. Ру», интерес к вингеру проявляют клубы из Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Ранее была информация, что посредники предложили услуги 30-летнего конголезца клубам из Нидерландов и Бельгии.
Сообщается, что сам игрок заинтересован в переходе для получения игровой практики перед чемпионатом мира. Отметим, что ДР Конго еще не пробился на мундиаль и сыграет за путевку на него с победителем пары Новая Каледония — Ямайка. Если сборная отберется на чемпионат мира, то попадет в группу K с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.
Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие только в пяти играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями.