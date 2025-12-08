«Поставлю 10 из 10. Ни одного плохого слова сказать не могу». Челестини о выступлении ЦСКА в первой половине сезона

«Поставлю десять из десяти. Ни одного плохого слова сказать не могу. Мы могли бы быть первыми после этого матча, но не получилось. Нужно согласиться с этим. Но мы в борьбе (за первое место). Может быть, я бы покритиковал ребят только за поражение от “Ростова”. Я поздравляю наших ребят — они сделали невероятное. И делают этого уже в течение многих недель.



РПЛ — очень боевая лига. Особенно мне понравилась местная футбольная атмосфера, а еще стадионы. В Испании, Италии и Франции многие клубы хотели бы иметь то, что есть в России. Качество и количество стадионов, число болельщиков — это топ-уровень.



Конечно, чемпионат России был бы еще более конкурентоспособен, если бы не всем известные обстоятельства. Сложно проводить сравнения с другими лигами, сейчас позиции не равны. Может РПЛ не вошла бы в топ-пять лиг Европы, но точно шла бы сразу после них», — приводит слова Челестини официальный сайт армейцев.