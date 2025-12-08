Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

«Поставлю 10 из 10. Ни одного плохого слова сказать не могу». Челестини о выступлении ЦСКА в первой половине сезона

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини на пресс-конференции после матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3) оценил игру своей команды в первой половине сезона, а также высказал мнение о российском чемпионате.

Источник: Sport24

«Поставлю десять из десяти. Ни одного плохого слова сказать не могу. Мы могли бы быть первыми после этого матча, но не получилось. Нужно согласиться с этим. Но мы в борьбе (за первое место). Может быть, я бы покритиковал ребят только за поражение от “Ростова”. Я поздравляю наших ребят — они сделали невероятное. И делают этого уже в течение многих недель.

РПЛ — очень боевая лига. Особенно мне понравилась местная футбольная атмосфера, а еще стадионы. В Испании, Италии и Франции многие клубы хотели бы иметь то, что есть в России. Качество и количество стадионов, число болельщиков — это топ-уровень.

Конечно, чемпионат России был бы еще более конкурентоспособен, если бы не всем известные обстоятельства. Сложно проводить сравнения с другими лигами, сейчас позиции не равны. Может РПЛ не вошла бы в топ-пять лиг Европы, но точно шла бы сразу после них», — приводит слова Челестини официальный сайт армейцев.