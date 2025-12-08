«Зенит» сделал предложение по трансферу Джона Джона

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» сделал официальное предложение бразильскому «Ред Булл Брагантино» по трансферу полузащитника Джона Джона, сообщает ESPN.
По данным источника, сумма составляет 15 млн евро плюс три миллиона в качестве бонусов. Отмечается, что это уже вторая за год попытка «Зенита» приобрести 23-летнего игрока, и его клуб склоняется к совершению сделки.
Ранее Globo сообщал о том, что австрийский концерн «Ред Булл» не разрешает клубу продать футболиста из-за санкций, введенных против России.
Джону Джону 23 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах чемпионата Бразилии, в которых забил десять мячей.