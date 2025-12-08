Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

«Зенит» сделал предложение по трансферу Джона Джона

«Зенит» сделал предложение «Ред Булл Брагантино» по трансферу Джона Джона.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» сделал официальное предложение бразильскому «Ред Булл Брагантино» по трансферу полузащитника Джона Джона, сообщает ESPN.

По данным источника, сумма составляет 15 млн евро плюс три миллиона в качестве бонусов. Отмечается, что это уже вторая за год попытка «Зенита» приобрести 23-летнего игрока, и его клуб склоняется к совершению сделки.

Ранее Globo сообщал о том, что австрийский концерн «Ред Булл» не разрешает клубу продать футболиста из-за санкций, введенных против России.

Джону Джону 23 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах чемпионата Бразилии, в которых забил десять мячей.