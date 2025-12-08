«Зенит» нашел замену Соболеву, «Спартак» хочет вернуть игрока сборной России. Трансферные слухи дня

Негао считается одним из самых талантливых выпускников академии «Коринтианса» последних лет. Это классический бразильский форвард нового поколения: рост 179 см, отличается отличной скоростью и техникой. В «Коринтиансе» он часто выходит не только в центре атаки, но также на флангах. В текущем сезоне Негао отметился тремя голами и одним ассистом в 22 матчах бразильской лиги.