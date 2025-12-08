«Зенит» нашел замену Соболеву, «Спартак» хочет вернуть игрока сборной России. Трансферные слухи дня

В России
«Зенит» хочет купить вундеркинда из Бразилии
«Зенит» продолжает переговоры с «Коринтиансом» по трансферу 19-летнего форварда Гуя Негао, сообщает ESPN Brazil. Клуб рассчитывает закрыть сделку к 9 января, чтобы футболист успел поехать на сборы с командой. Источники отмечают, что, несмотря на оценку «Коринтианса» в € 28 млн, «Зенит» пытается значительно снизить цену, используя финансовые трудности бразильской стороны.
Негао считается одним из самых талантливых выпускников академии «Коринтианса» последних лет. Это классический бразильский форвард нового поколения: рост 179 см, отличается отличной скоростью и техникой. В «Коринтиансе» он часто выходит не только в центре атаки, но также на флангах. В текущем сезоне Негао отметился тремя голами и одним ассистом в 22 матчах бразильской лиги.
«Спартак» может вернуть Пруцева зимой
Руководство «Спартака» возмущено неудовлетворительным выступлением экс-игрока «Локомотива» Ильи Самошникова, который перешел летом, но из-за травмы почти не играл. Журналист Анар Ибрагимов сообщает, что «Спартак» рассматривает досрочный отзыв полузащитника Данила Пруцева из аренды в «Локомотиве» как ответную меру.
Сам Пруцев, впрочем, хочет доиграть сезон в «Локо» до лета 2026 года. А руководство железнодорожника настроено выкупить полузащитника, который быстро стал одним из лидеров команды.
«Зенит» ищет усиление в атаку
Также «Зенит» продолжает следить за Джоном Джоном из «Ред Булл Брагантино», сообщает ESPN. Это креативный атакующий полузащитник, способный организовывать атаки и отдавать острые передачи. Бразильские инсайдеры сообщают, что «Зенит» предложил за полузащитника € 18 млн в рассрочку на три года.
«Ред Булл Брагантино» пока не дал окончательного согласия, так как «Крузейро», также проявляющий интерес, готов предложить более быстрые выплаты. Кроме того, «Брагантино» рассматривает Джона Джона как ключевой актив, чей контракт истекает только летом 2029 года. Другая проблема — геополитика: концерн «Ред Булл» смущает перспектива сделки с российским клубом.
«Зенит» не смог договориться с бразильской звездой
«Зенит» рассматривал и другие варианты усиления атаки. Но столкнулся с жестким отказом от лучшего бомбардира Бразилии Кайо Жорже. Источник, близкий к игроку, подтвердил, что предложение в € 30 млн было отклонено без обсуждения с руководством «Крузейро».
23-летний форвард дал понять окружению, что его интересуют исключительно клубы уровня Лиги чемпионов. Отказ большого игрока со статистикой 21 гол в 33 матчах подтвердил сложность привлечения молодых латиноамериканских звезд в РПЛ.
«Зенит» может заработать на старом игроке
«Зенит» гарантированно получит 50% доходов от потенциального трансфера Юри Алберто в европейский клуб (форвард покинул питерцев еще в 2022-м). Главным претендентом на форварда, которого «Коринтианс» оценивает в € 30 млн, остается «Рома». Это стало важным пунктом в сложной сделке по возвращению игрока в Бразилию.
Макаров хочет уйти из «Динамо»
27-летний Денис Макаров перед зимним перерывом сообщил, что планирует покинуть «Динамо». Его оскорбило, что Ролан Гусев ни разу не выпустил его в последних четырех матчах. При этом агент Макарова отметил, что Гусев за два своих тренерских периода «Динамо» не доверил Макарову ни минуты.
Макаров рассматривает как аренду, так и полноценный трансфер. Но добавляет, что хочет остаться в «Динамо», а в случае смены тренера будет бороться за место в составе.
Что в мире
Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль»
Саудовские клубы «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» готовятся к решающему зимнему предложению за вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Сумма трансфера может достичь € 80−100 млн.
Уход Салаха, чей контракт истекает в 2027 году, кажется все более вероятным на фоне публичного заявления игрока о том, что он недоволен главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом. Клубы МЛС не могут конкурировать с арабами, хотя тоже интересовались Салахом.
«Барселона» рассматривает нового форварда
«Барселона» начинает масштабную перестройку, и форвард «Интера» Лаутаро Мартинес стал приоритетной целью спортивного директора Деку. Каталонцам придётся искать креативные финансовые схемы для подписания игрока, чья рыночная стоимость составляет € 85 млн, а контракт с «Интером» действует до 2029 года.
Рэшфорд интересен разным клубам
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что решение «Барселоны» по арендованному Маркусу Рашфорду (6 голов, 9 ассистов) отложено до конца сезона.
Лондонские клубы «Арсенал» и «Челси», ищущие усиление в атаке, активно следят за развитием ситуации. До этого сообщалось, что «Барселона» планирует выкупить Рэшфорда, но теперь все не так однозначно.
Автор: Денис Лебеденко