Президент РПЛ Алаев считает Сперцяна лучшим футболистом первой части сезона

«Вообще мне очень приятно, что при наличии таких сильных иностранцев в “Зените”, “Спартаке”, “Динамо”, “Краснодаре”, ЦСКА и других клубах, на ведущих позициях находятся Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Глушенков. Но я бы по итогам первой части сезона назвал лучшим футболистом Эдуарда Сперцяна. Сыграл поярче, статистика говорит об этом, он молодец», — сказал Алаев.