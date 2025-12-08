Чемпион России Попов о Кордобе: это клоунада, а не мужской вид спорта

«Вы видели, что Кордоба изображал? Надеюсь, ему никогда не надумают дать “Джентльмена года”. Это клоунада, а не футбол, не мужской вид спорта. Человек кривляется на всю страну, открывает глаза, чтобы посмотреть, что происходит… Это не красит его как футболиста. Кордоба — скала 190 см, под 100 кг и так себя ведёт… Я не приветствую это, хотя, возможно, это помогло им выиграть. Футбол не тот вид спорта, где можно так себя вести.



Что касается самого матча… Игра была равна, играли два… Точно не лидера чемпионата. “Краснодару” непозволительно так играть. Все рассказывают про их футбол, но у них не было игры. Одни эмоции, весь футбол пропал. “Краснодар” должен был забить пять-шесть голов, они повели в счёте, остались в большинстве. “Быки” должны были развалить ЦСКА, а в итоге сами развалились. Это не чемпионская игра.



Челестини, кстати, совершил глупость, не заменив Мойзеса после карточки. Это ошибка тренера, никто ему не подсказал. Видимо, Фабио не до конца знает Мойзеса — он тот ещё наглый грубиян, который провоцирует. Его должны были удалять раньше», — сказал Попов Metaratings.ru.