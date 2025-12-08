Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Парма
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
11.00
П2
1.08
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.93
П2
3.24
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Милан
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.73
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.45
X
4.44
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Осасуна
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.98
П2
5.09
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2

Модель заявила, что игрок «Зенита» Глушенков встречался с ней, когда был в отношениях

18-летняя модель Кира Артамонова выступила с обвинениями в адрес футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, заявив, что он встречался с ней во время отношений с его девушкой.

Источник: Футбольный клуб «Зенит»

Модель в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала скриншоты переписок, указав, что собеседником является Глушенков. Отмечено, что их общение началось еще тогда, когда Артамоновой не было 18 лет: в октябре 2024 года футболист комментировал ее фотографии в социальных сетях и просил прислать интимные снимки.

Следом модель опубликовала еще часть переписок, которые относятся к ноябрю 2025 года. Футболист и модель 9 ноября договорились о встрече в отеле, после чего сообщений в этот день больше не было, а утром 10 ноября они обменялись еще сообщениями. При этом позднее в переписке собеседник модели просил ее больше не писать ему.

«Я реально подумала, что что-то будет серьезно. Мужики, определяйтесь заранее, если у вас что-то серьезное, или научитесь писать прямо как есть. А возможно, мне 18 и я что-то не понимаю», — написала в том числе Артамонова.

Модель приняла участие в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия 2025» и вошла в топ-50 самых красивых девушек страны. 26-летний Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года, вызовы в национальную команду он получает с 2022 года.

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше