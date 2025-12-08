Ещенко: Гусев и Романов не останутся работать в «Динамо» и «Спартаке»

«Динамо» ждёт головоломка. Гусев и Романов не останутся работать в своих клубах. Команды примут новые главные тренеры. Романову не дадут шанс поработать главным тренером «Спартака». А Гусеву не дадут поработать главным тренером «Динамо». Даже если бы Романов показал отличный результат в «Спартаке», его вряд ли бы оставили", — сказал Ещенко Metaratings.ru.