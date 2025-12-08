Ричмонд
Ещенко: Гусев и Романов не останутся работать в «Динамо» и «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Андрей Ещенко высказался о будущем Ролана Гусева и Вадима Романова, которые исполняют обязанности главных тренеров «бело-голубых» и «красно-белых».

Источник: Metaratings.ru

«Динамо» ждёт головоломка. Гусев и Романов не останутся работать в своих клубах. Команды примут новые главные тренеры. Романову не дадут шанс поработать главным тренером «Спартака». А Гусеву не дадут поработать главным тренером «Динамо». Даже если бы Романов показал отличный результат в «Спартаке», его вряд ли бы оставили", — сказал Ещенко Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Красно-белые» набрали 29 очков. В первом матче весенней части они встретятся с «Сочи».

«Динамо» с 21 баллом располагается на десятой строчке. После возобновления сезона «бело-голубые» примут «Крылья Советов».