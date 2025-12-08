«В мое время гол Тюкавина засчитали бы. “Спартак” обязан быть в тройке». Мнение Титова

Реализация Угальде? Он же не Холанн
— Главный вывод, который сделали для себя по итогам матча «Спартака» с «Динамо»? Судейство вышло на первый план?
— Вопросы по судейству действительно есть. Прежде всего, к видеоарбитрам. Я не знаю, как чертят эти офсайдные линии. По пяткам или еще как-то… Но если рассуждать по-игроцки, то в наше время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы. Однако сейчас есть вот такие нюансы, есть ВАР. Арбитры долго изучали эпизоды, вынесли вот такие решения. Хотя я до конца и не понимаю их логики. Знаете, что мне недавно сказал один бывший арбитр ФИФА?
— Что же?
— «Слава богу, что ты играл, а я судил в то время, когда не было ВАР». Сегодня все эти ситуации, конечно, мешают футболу.
— А если проанализировать непосредственно качество игры «Спартака»?
— Первый тайм остался за ним. Красно-белые вообще могли закрывать эту игру еще до перерыва. Забили, имели моменты. А вот дальше начались проблемы. Смотрел матч с моими друзьями — Дмитрием Парфеновым и Дмитрием Аленичевым. И мы пришли к выводу, что во втором тайме «Динамо», возможно, перехватит инициативу.
— Почему?
— Возникли опасения, что связка Тюкавин — Сергеев сыграет свою роль. Там есть своя химия. В итоге так и получилось. Ролан Гусев передвинул Сергеева из полузащиты в нападение, и он был одной из самых заметных фигур после перерыва.
— «Спартак» оказался не готов к этим перестановкам бело-голубых? Что сломалось в игре команды Вадима Романова?
— Тут прежде надо говорить о «Динамо». Гусев эффективно использовал 15 минут в перерыве, внес коррективы, достучался до ребят. Поэтому во втором тайме мы увидели уже совсем другую команду. У бело-голубых появились моменты, да и мяч они стали контролировать.
— Что в этом сезоне происходит с Угальде? Что с его реализацией?
— Предположу, что в прошлом сезоне Угальде где-то превзошел наши ожидания. Все-таки мы сейчас говорим не о Холанне, который из пяти своих моментов забивает четыре мяча.
Угальде — классный нападающий для нашего чемпионата, игрок своей сборной. Но вот сейчас у него не все получается. Ничего страшного, потому что сегодняшний «Спартак» впереди зависит не только от костариканца. Вся пятерка игроков группы атаки способна огорчить соперника. Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари. Когда выходит на замену Ливай, и у него тоже появляется шанс отличиться. То есть этот «Спартак» более вариативен впереди.
При этом не до конца понял, почему в дерби с «Динамо» заменили Солари и Маркиньоса — людей, которые разгоняли атаки. Но тут, как говорится, тренерам виднее. Сейчас будет длинная зимняя пауза. Нужно провести анализ и двигаться дальше.
Я бы хотел, чтобы «Спартак» возглавил Тихонов, Парфенов или Аленичев
— Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков…
— За первое место побороться будет непросто. Но вот в тройке с таким составом «Спартак» обязан быть по итогам сезона.
— Как вам Жедсон? Ждали от него большего?
— Почему? Твердый игрок стартового состава. С хорошей скоростью, интересными идеями, видением поля. Я никакой проблемы не вижу. Не забывайте, что он провел за красно-белых только полсезона. По-моему, смотрится очень достойно.
Вспомните, как первое время выглядел Маркиньос. Я сам удивлялся, зачем взяли такого игрока. А сейчас он один из сильнейших левых полузащитников всего чемпионата! Ведь не просто так болельщики назвали его лучшим футболистом «Спартака» и вручили ему «Золотого кабана». Я сам когда-то получал этот приз и прекрасно осознаю его ценность.
— Шестое место «Спартака» — провал?
— Нет, не провал, не катастрофа, хотя и не то место, на котором должна находиться команда. Повторюсь, еще есть время. Впереди сборы. Все еще будут терять очки. «Спартаку» главное — самому играть в свой футбол и не допускать осечек, как это было в Калининграде. В большинстве уступили «Балтике»…
Против «Динамо» игра тоже сначала давалась, но увы… Вот такие моменты надо, конечно, убирать. А в остальном — по качеству футбола и по игре красно-белые должны быть в тройке.
Две отмены голов не позволили «Динамо» обыграть «Спартак». Вопрос по будущему Гусева и Романова остается открытым.
— Что «Спартаку» делать с тренером? Романов едва ли останется у руля команды?
— Романов — наш, спартаковец. Возможно, ему и стоило бы дать шанс, но у него нет соответствующей лицензии для работы именно главным тренером. Нужно еще пройти обучение.
В «Спартаке» всегда ставятся амбициозные задачи, сейчас произошли изменения в руководстве. Гендиректором стал Сергей Некрасов, максималист. В спортивный блок пришел Андрей Мовсесьян, с которым мы вместе еще играли в дубле.
Теперь всем им нужно найти компромиссную фигуру на роль главного тренера, которая устроит всех.
Я бы очень хотел, чтобы команду возглавил спартаковец — Тихонов, Парфенов, Аленичев. Но в них надо поверить, им надо дать шанс и время. Тогда болельщики с совсем другими эмоциями будут приходить на матчи, чтобы переживать за своих! Да я сам буду бегать на каждую игру и искать билеты!
Тонкий момент. С одной стороны, есть желание увидеть во главе команды человека со славным спартаковским прошлым. С другой, есть нынешний тренерский штаб, есть руководство, есть спортивный директор Франсис Кахигао, который, как я понимаю, думает в другом направлении.
Я приму любое решение по тренеру, продолжу анализировать ситуацию и высказывать открыто свое мнение. Сегодня же могу констатировать: «Спартак» точно находится не на своем месте.
Виталий Айрапетов