«Зенит» продолжает искать бразильцев: новая цель — защитник «Крузейро». А как же лимит?

Жезус — не первый футболист, с именем которого связывают «Зенит» этой зимой. По словам журналиста Пабло Оливейра, ранее клуб хотел приобрести 23-летнего нападающего «Крузейро» Кайо Жорже и был готов заплатить 30 миллионов евро. Однако игрок заявил, что намерен продолжить карьеру только в большом европейском клубе.