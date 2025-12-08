«Зенит» продолжает искать бразильцев: новая цель — защитник «Крузейро». А как же лимит?

Зимняя трансферная кампания сине-бело-голубых потихоньку набирает обороты, хотя окно еще не открылось. В последние недели сообщалось об интересе клуба как минимум к трем футболистам из Бразилии, теперь стало известно еще об одном — центральном защитнике «Крузейро» Жонатане Жезусе.
Кем интересуются сине-бело-голубые
По данным ESPN Brasil, в начале декабря «Зенит» направил «Крузейро» предложение о покупке Жонатана Жезуса. Петербуржцы готовы заплатить за него 7 миллионов евро и еще 1 миллион бонусами.
21-летний центральный защитник выступает за клуб с прошлого сезона и на данный момент является игроком ротации. Главный тренер Леонарду Жардим пока не доверяет ему в полной мере.
В 2025 году Жезус провел 29 официальных матчей: в 38 турах бразильской Серии А Жонатан 21 раз оставался в запасе. В начале сезона успел получить красную карточку, всего сыграл в 13 встречах чемпионата и отметился одной голевой передачей.
В последнем матче, который уже не имел для команды турнирного значения, Жезус провел все 90 минут против мотивированного «Сантоса» с Неймаром. Сохранить ворота на замке не удалось — «Крузейро» уступил 0:3.
Также защитник вышел в пяти матчах южноамериканского Кубка, добрался до полуфинала чемпионата штата Минас-Жерайс (выходил во всех встречах, кроме одной) и дважды появлялся на поле в Кубке Бразилии, где смог забить один мяч.
Текущий контракт Жезуса с клубом рассчитан до 2029 года.
«Зенит» вышел на охоту
Жезус — не первый футболист, с именем которого связывают «Зенит» этой зимой. По словам журналиста Пабло Оливейра, ранее клуб хотел приобрести 23-летнего нападающего «Крузейро» Кайо Жорже и был готов заплатить 30 миллионов евро. Однако игрок заявил, что намерен продолжить карьеру только в большом европейском клубе.
После этого сине-бело-голубые переключились на другой вариант: по данным ESPN, теперь петербуржцы следят за нападающим «Коринтианса» Ги Негао. Сумма потенциального трансфера пока не называется, но известно, что бразильцы хотят за 18-летнего форварда 28 миллионов евро.
Кроме того, накануне сообщалось об интересе «Зенита» к атакующему полузащитнику «Брагантино» Джона Джона. Его трансфер оценивают в 15 миллионов евро.
Новости о потенциальных новичках-иностранцах удивляют, потому что в заявке «Зенита» сейчас максимальное число легионеров — 13. Вероятнее всего, кто-то из них покинет Петербург.
Максим Слекишин