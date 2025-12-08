Ричмонд
Круговой заявил, что перенес плановую операцию

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский футболист ЦСКА Данил Круговой сообщил, что после приезда в Москву ему провели плановую операцию.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ЦСКА на выезде проиграл «Краснодару» со счетом 2:3 в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Круговой вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте встречи.

«Сегодня, сразу по прилете в Москву, мне успешно провели плановую операцию — решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе», — написал Круговой в Telegram-канале.

ЦСКА завершил первую часть чемпионата на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, ЦСКА на выезде сыграет против грозненского «Ахмата».

«Возвращаясь к году, конечно, сразу вспоминаются два завоеванных трофея. Для меня и команды это самое важное. Ну и самый частый вопрос: “Круг, как тебе смена позиции?” Этому я тоже рад, что могу приносить пользу команде впереди и радовать вас голевыми действиями. В целом, уверен, позитивного в этом сезоне было больше, чем негативного. Мы прекрасно знаем свои слабые стороны и будем активно работать над ними, чтобы весной продолжить борьбу за самые высокие места», — добавил Круговой.

Круговому 27 лет. Он стал игроком ЦСКА в июле 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за армейцев 18 матчей в РПЛ, забил четыре мяча и отдал четыре передачи.