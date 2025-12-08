«У “Зенита” меньше денег, чем раньше. Клуб объявил об экономии». Топ-менеджер Ткаченко — о поддержке «Газпрома»

«У них [»Зенита«] меньше денег, чем раньше», — сказал спортивный топ-менеджер.
По его словам, изменения связаны с избранием экс-футболиста команды Константина Зырянова на пост председателя правления клуба в конце августа.
«Зенит» объявил о некой экономии. Когда? С приходом Зырянова — это была одна из причин тех изменений, которые произошли", — отметил функционер.
«Фильтр здравого смысла», как они это называют. Никаких глупых решений. С другой стороны, я вижу попытки каких-то бразильских переговоров. Это говорит о том, что если захотят, деньги найдут", — добавил Ткаченко.
Он отметил, что «Зенит» перешел в режим экономия из-за снижения доходов «Газпрома», который является спонсором клуба с 2005 года.
«Причина? У “Газпрома” стало меньше денег. Это плохо для нашего футбола, но это так», — заявил Ткаченко.