Мостовой назвал нужного «Спартаку» игрока: «Учитывая, что за переход не нужно будет платить, это хороший вариант»

«Игрок уровня Баринова нужен “Спартаку”. Учитывая, что за его переход не нужно будет платить, то это хороший вариант. Проблемы в центре поля у команды есть. Он бы усилил клуб.
Отношение Баринова к «Спартаку»? Футболисты играют за деньги. В нынешнее время можно представить переход любого игрока в любой клуб. Таковы реалии современного футбола — всем управляют деньги«, — цитирует Мостового “РБ Спорт”.
Контракт Баринова истекает летом. Ранее появилась информация, что футболист покинет «Локомотив» и продолжит карьеру в ЦСКА.