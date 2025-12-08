Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
3
Все коэффициенты
П1
67.00
X
34.00
П2
1.18
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
2
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
19.00
П2
67.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
2
:
Милан
2
Все коэффициенты
П1
7.30
X
1.90
П2
2.76
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Мостовой назвал нужного «Спартаку» игрока: «Учитывая, что за переход не нужно будет платить, это хороший вариант»

Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой считает, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов усилил бы «Спартак», а сами красно-белые нуждаются в таком игроке.

Источник: Александр Любарский, РФС

«Игрок уровня Баринова нужен “Спартаку”. Учитывая, что за его переход не нужно будет платить, то это хороший вариант. Проблемы в центре поля у команды есть. Он бы усилил клуб.

Отношение Баринова к «Спартаку»? Футболисты играют за деньги. В нынешнее время можно представить переход любого игрока в любой клуб. Таковы реалии современного футбола — всем управляют деньги«, — цитирует Мостового “РБ Спорт”.

Контракт Баринова истекает летом. Ранее появилась информация, что футболист покинет «Локомотив» и продолжит карьеру в ЦСКА.