Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.83
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.11
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.67
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.83
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.90
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.86
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.85
П2
6.93

Дегтярев — о лимите: «Какой смысл содержать за счет налогоплательщиков такое количество легионеров?»

Министр спорт России Михаил Дегтярев отметил, что результаты социологического исследования говорят о понимании обществом причин планируемого ужесточения лимита на легионеров в отечественном футболе.

Источник: РИА "Новости"

«Общественное мнение отражает понимание ситуации, которая сложилась в российском футболе.

Клубы российской Премьер-лиги на 78−80% зависят от государственного финансирования — прямо или косвенно. При этом 70% их зарплатного фонда уходит на легионеров, которые составляют более трети футболистов РПЛ. Один из недавних рейтингов, который широко обсуждался в СМИ, показал, что 9 из 10 самых дорогих игроков РПЛ — иностранцы. Переводя на простой язык: государственные средства расходуются на оплату иностранных игроков для национального чемпионата. При этом, по крайней мере, сейчас, наши клубы за рубежом практически не играют. Так какой смысл содержать за счет налогоплательщиков такое количество африканских и латиноамериканских легионеров? Сейчас у нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта РФ.