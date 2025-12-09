У «Зенита» новый бразилец на радарах: Джон Джон из «Брагантино». Педро готовится на выход?

Теперь петербуржцы пробуют еще раз. По сведениям бразильского ESPN, «Зенит» предложил «Брагантино» 15 миллионов евро — из них пять будут выплачены сразу, еще 10 в рассрочку до 2029 года. Также в сделку могут включить 3 миллиона евро бонусами за победу в РПЛ или Кубке России.