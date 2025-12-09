У «Зенита» новый бразилец на радарах: Джон Джон из «Брагантино». Педро готовится на выход?

До открытия трансферного окна в России еще больше месяца, но «Зенит» уже начал работу. В прессе уже появились имена нескольких футболистов, которыми интересуются петербуржцы. Один из них — 23-летний бразильский полузащитник «Брагантино» Джон Джон.
Вторая попытка
Внимательные читатели и болельщики сине-бело-голубых наверняка помнят этого футболиста — «Зенит» пытался купить Джона в конце лета, но потерпел неудачу. По данным Globo, «Ред Булл», в чью структуру входит «Брагантино», отказался от сделки из-за политики.
Теперь петербуржцы пробуют еще раз. По сведениям бразильского ESPN, «Зенит» предложил «Брагантино» 15 миллионов евро — из них пять будут выплачены сразу, еще 10 в рассрочку до 2029 года. Также в сделку могут включить 3 миллиона евро бонусами за победу в РПЛ или Кубке России.
В издании считают, что сейчас сделка более вероятна, чем летом. То же самое «СЭ» подтвердил агент футболиста Федерико Пасторелло. «Официальное предложение “Зенита”? Пока не было ничего официального, это только слухи. Но интерес клуба реален. Переезд в Россию возможен», — заявил Пасторелло «СЭ».
Звезда «Брагантино»
Интерес к Джону Джону объясним — полузащитник считается главной звездой в «Брагантино». Это не только самый дорогой игрок команды по данным Transfermarkt (9 миллионов евро), но еще и самый полезный. У бразильца шикарная статистика в этом сезоне — 13+11 по «гол плюс пас» в 51 матче во всех турнирах, он лидер «Брагантино» по обоим показателям.
Основная позиция Джона — центральный атакующий полузащитник, в этом качестве он сыграл наибольшее число матчей в сезоне. Однако опыт есть и в других амплуа: бразилец выступал как вингер и крайний полузащитник на обоих флангах. Больше тяготеет к левому, потому что правша.
Интересно, что раззабивался Джон именно в «Брагантино», к которому присоединился летом 2024 года из «Палмейраса». При этом за родной клуб бразилец так ни разу и не забил — за четыре сезона и 46 матчей набрал только две голевые передачи.
Проблемы «Зенита»
Потенциальный трансфер Джона вызывает сразу несколько вопросов. Во-первых, оплата — у «Брагантино» не лучшая история отношений с российскими клубами. Напомним, именно отсюда в ЦСКА перешел нападающий Алеррандро, однако, но сделка состоялась лишь благодаря самовыкупу, напрямую армейцы заплатить не смогли. Но эту проблему «Зенит» наверняка решит.
А вот второе неудобство, связанное с переходом Джона, выглядит серьезнее — лимит. Сейчас в составе петербуржцев уже есть 13 легионеров, а ведь на горизонте ужесточение правил. Значит, команде Сергея Семака придется решать проблему.
Впрочем, как минимум временно решить ее точно смогут. Самым очевидным кандидатом на выход смотрится Педро — 19-летний вингер уже был близок к трансферу летом, и не исключено, что может уйти сейчас. Причем за хорошие деньги — по данным Foot Mercato, в августе «Аль-Иттихад» предложил за Педро 35 миллионов евро.
Если произойдет подобный размен — это будет хороший сценарий для «Зенита». Забивать Джон Джон явно умеет — во всяком случае, в «Брагантино» получилось хорошо.