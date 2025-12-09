Леонченко: Самое главное — не бояться выпускать молодых футболистов

— На мой взгляд, мы имеем огромный потенциал для роста, особенно в регионах. До «Локомотива» я почти два года работал советником по футболу губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева. Я рад, что тогда мне удалось пригласить на должность генерального директора «Факела» опытного руководителя Романа Асхабадзе. Мы тогда даже не с нуля запускали процесс, а с отрицательной отметки. Это касается и финансовых показателей, и состояния инфраструктуры, управленческих процессов. И убедились, что, когда правильно выбран вектор развития, возможно все. В Воронеже была создана академия, запущены инфраструктурные проекты, в 2024 году построен первый после чемпионата мира 2018 года новый стадион, отвечающий всем требованиям РПЛ и который постоянно заполнен. В ближайших планах строительство большого стадиона. Такой подход может быть применен абсолютно к любому региону. Детей талантливых хватает, футболом начинают заниматься уже не с семи лет — чуть ли не с четырех. А чтобы футбол получил настоящий импульс, нужно развитие профессиональных клубов и рост количества рабочих мест для футболистов на высоком уровне. И акцент надо ставить не только на достижении сиюминутных спортивных результатов, а на долгосрочном развитии: подготовка и развитие игроков, футбольная инфраструктура и зрительская аудитория. Самое главное — чтобы появлялось больше клубов, заинтересованных работать по этой модели.