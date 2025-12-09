Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
11.25
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.38
П2
12.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.50
П2
2.23
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.25
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.75
П2
3.82
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.95
П2
3.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.78
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.93
П2
7.28

«Российские тренеры тоже есть в списке». Первое интервью гендиректора «Спартака» Некрасова

Новый руководитель красно-белых Сергей Некрасов ответил на вопросы после матча с командой журналистов.

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник, 9 декабря, команда легенд и руководства «Спартака» сыграла в футбол с журналистами. Матч завершился со счетом 8:3. От издания «Спорт-Экспресс» голами отличились корреспонденты Микеле Антонов и Дмитрий Барулев.

«Дедлайна нет»

— Как оцените свою работу на посту гендиректора «Спартака»? — первый вопрос Сергею Некрасову после окончания встречи.

— Мне корректнее говорить о тех двух месяцах, что я провел в должности. Что-то получилось, что-то нет. Действия отражаются на табло. Нам есть над чем работать.

— Какова ситуация с назначением нового тренера?

— У нас есть критерии относительно того, кто должен руководить такой великой командой. Работа по поиску тренера велась задолго до моего прихода. Российские специалисты тоже есть в списке. Этот список менялся, продолжает корректироваться. Работа до сих пор ведется.

— Каким критериям должен соответствовать новый главный тренер «Спартака»?

— Это три страницы текста, с ходу все вам сейчас не назову. Спортивный директор собирает информацию, кандидатура тренера выносится на совет директоров.

— Есть ли дедлайн?

— Такого нет. Работаем так, как работаем. Мы знаем, как команда будет готовиться к возобновлению сезона.

Приняли решение о реконструкции «Лукойл Арены»

— Будет ли осуществляться реконструкция стадиона «Лукойл Арена»?

— Есть план по реконструкции стадиона. Приняты решения. Будет утепление подтрибунного помещения трибуны С. Мы хотим сделать существенные инвестиции. Вчера мы получили окончательное решение — это не повлияет на посещаемость матчей, пока будут идти работы.

— Мостовой выкладывал фото из офиса «Спартака». Возможно ли его назначение в клуб?

— Мы находимся с ним в дружеских отношениях, насколько рядовой до недавнего времени любитель футбола, как я, может находиться с легендой советского и постсоветского периода. Я им всегда восхищался, восхищаюсь до сих пор. При любой возможности с таким футбольным человеком, тем более у которого такое прекрасное чувство юмора, с удовольствием общаюсь. Заинтересованы, чтобы как можно больше легенд «Спартака» вкладывали свое время, силы, знания, чтобы клуб процветал.

— Как оцените работу спортивного директора Кахигао?

— Кахигао пришел в январе. Его влияние на комплектование команды тогда было незначительным. На тренерский штаб он не влиял никак. Делать Кахигао ответственным за прошлый чемпионат — не совсем правильно. Летом команда укрепилась.

Видим, что стабилизировалась четверка защитников. Цыплят будем считать позднее. Работая с Кахигао бок о бок, понимаю, что он сильный спортивный директор.

— Кахигао не несет ответственности за продление Станковича?

— Не могу сказать. Из вопросов «кто виноват» и «что делать» выбираю второй. Почему продлили, не могу сказать.

«Лимит? Мнение клубов должно учитываться»

— Можете рассказать про игру за команду «КулПакерс» в Люксембурге?

— Не уверен, что это интересно, но действительно в маленьком Люксембурге есть много хоккейных людей, как сказал бы Мостовой. Там хороший уровень.

— Вас не беспокоит, что Министерство спорта РФ до сих пор не провело встречу с клубами по вопросу лимита на легионеров?

— Считаю, что мнение клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решения. Пока, кроме фона в инфопространстве, мы ничего не видим.

— Что можете пожелать болельщикам в новом году?

— Пожелаю болельщикам нетерпения, ведь есть предел у терпения. Желаю поклонникам клуба любить «Спартак», верить в него и поддерживать. Болельщики поддерживают команду всегда. Нам важно, когда трибуны гонят нас вперед. А мы сделаем все, чтобы эту любовь оправдать.

Микеле Антонов