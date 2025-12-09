«Российские тренеры тоже есть в списке». Первое интервью гендиректора «Спартака» Некрасова

— Мы находимся с ним в дружеских отношениях, насколько рядовой до недавнего времени любитель футбола, как я, может находиться с легендой советского и постсоветского периода. Я им всегда восхищался, восхищаюсь до сих пор. При любой возможности с таким футбольным человеком, тем более у которого такое прекрасное чувство юмора, с удовольствием общаюсь. Заинтересованы, чтобы как можно больше легенд «Спартака» вкладывали свое время, силы, знания, чтобы клуб процветал.