«Российские тренеры тоже есть в списке». Первое интервью гендиректора «Спартака» Некрасова

Во вторник, 9 декабря, команда легенд и руководства «Спартака» сыграла в футбол с журналистами. Матч завершился со счетом 8:3. От издания «Спорт-Экспресс» голами отличились корреспонденты Микеле Антонов и Дмитрий Барулев.
«Дедлайна нет»
— Как оцените свою работу на посту гендиректора «Спартака»? — первый вопрос Сергею Некрасову после окончания встречи.
— Мне корректнее говорить о тех двух месяцах, что я провел в должности. Что-то получилось, что-то нет. Действия отражаются на табло. Нам есть над чем работать.
— Какова ситуация с назначением нового тренера?
— У нас есть критерии относительно того, кто должен руководить такой великой командой. Работа по поиску тренера велась задолго до моего прихода. Российские специалисты тоже есть в списке. Этот список менялся, продолжает корректироваться. Работа до сих пор ведется.
— Каким критериям должен соответствовать новый главный тренер «Спартака»?
— Это три страницы текста, с ходу все вам сейчас не назову. Спортивный директор собирает информацию, кандидатура тренера выносится на совет директоров.
— Есть ли дедлайн?
— Такого нет. Работаем так, как работаем. Мы знаем, как команда будет готовиться к возобновлению сезона.
Приняли решение о реконструкции «Лукойл Арены»
— Будет ли осуществляться реконструкция стадиона «Лукойл Арена»?
— Есть план по реконструкции стадиона. Приняты решения. Будет утепление подтрибунного помещения трибуны С. Мы хотим сделать существенные инвестиции. Вчера мы получили окончательное решение — это не повлияет на посещаемость матчей, пока будут идти работы.
— Мостовой выкладывал фото из офиса «Спартака». Возможно ли его назначение в клуб?
— Мы находимся с ним в дружеских отношениях, насколько рядовой до недавнего времени любитель футбола, как я, может находиться с легендой советского и постсоветского периода. Я им всегда восхищался, восхищаюсь до сих пор. При любой возможности с таким футбольным человеком, тем более у которого такое прекрасное чувство юмора, с удовольствием общаюсь. Заинтересованы, чтобы как можно больше легенд «Спартака» вкладывали свое время, силы, знания, чтобы клуб процветал.
— Как оцените работу спортивного директора Кахигао?
— Кахигао пришел в январе. Его влияние на комплектование команды тогда было незначительным. На тренерский штаб он не влиял никак. Делать Кахигао ответственным за прошлый чемпионат — не совсем правильно. Летом команда укрепилась.
Видим, что стабилизировалась четверка защитников. Цыплят будем считать позднее. Работая с Кахигао бок о бок, понимаю, что он сильный спортивный директор.
— Кахигао не несет ответственности за продление Станковича?
— Не могу сказать. Из вопросов «кто виноват» и «что делать» выбираю второй. Почему продлили, не могу сказать.
«Лимит? Мнение клубов должно учитываться»
— Можете рассказать про игру за команду «КулПакерс» в Люксембурге?
— Не уверен, что это интересно, но действительно в маленьком Люксембурге есть много хоккейных людей, как сказал бы Мостовой. Там хороший уровень.
— Вас не беспокоит, что Министерство спорта РФ до сих пор не провело встречу с клубами по вопросу лимита на легионеров?
— Считаю, что мнение клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решения. Пока, кроме фона в инфопространстве, мы ничего не видим.
— Что можете пожелать болельщикам в новом году?
— Пожелаю болельщикам нетерпения, ведь есть предел у терпения. Желаю поклонникам клуба любить «Спартак», верить в него и поддерживать. Болельщики поддерживают команду всегда. Нам важно, когда трибуны гонят нас вперед. А мы сделаем все, чтобы эту любовь оправдать.
Микеле Антонов