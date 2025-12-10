Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
4.20
X
2.35
П2
3.45
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
9.75
П2
42.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.65
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.45
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСВ
1
:
Атлетико
3
Все коэффициенты
П1
58.00
X
14.00
П2
1.09
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Юнион
1
:
Марсель
3
Все коэффициенты
П1
86.00
X
13.70
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

«Не верю, что произойдет»: иностранный экс-тренер «Зенита» о возвращении в Россию

Чешский футбольный специалист Властимил Петржела, работавший главным тренером петербургского «Зенита», признался, что ему сейчас сложно обсуждать все, что связано с Россией. Его слова приводит Sport24.

Источник: Соцсети

«Мне жалко, что я не могу приехать в Россию и встретиться с друзьями. Связь с бывшими игроками я не поддерживаю, только иногда вижу Радимова, Кержакова и Аршавина в соцсетях. Вернуться в Россию я смогу только тогда, когда настанет мир. Но я уже не верю, что это произойдет», — заявил он.

Петржела возглавлял клуб с берегов Невы с 2003 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом он стал серебряным призером Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2003 года. Чемпионом в том сезоне стал московский ЦСКА, тройку сильнейших замкнул казанский «Рубин». После ухода из «Зенита» Петржела тренировал азербайджанский «Нефтчи», а также ряд словацких и чешских клубов.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги «Зенит» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится в конце февраля.