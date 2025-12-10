Артем Карпукас: Ждем Баринова на сборы и следующую часть чемпионата

Московский «Локомотив» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на третьем месте, отставая после 18 туров всего на три очка от лидирующего «Краснодара». Между тем одним из главных событий последних месяцев вокруг «железнодорожников» стали их переговоры со своим капитаном Дмитрием Бариновым о новом контракте. Действующее соглашение 29-летнего игрока истекает летом 2026 года, а с 1 января он, по регламенту, может начинать вести переговоры с любым другим клубом.
В последние недели слухи о неизбежности его ухода обострились особенно. После воскресного матча с «Сочи» (4:1) сам Баринов не стал комментировать свое будущее, но после финального свистка пошел аплодировать фанатской трибуне «Локо» так, словно прощался с нею. А покидая поле на 85-й минуте матча в результате замены, отдал капитанскую повязку Артему Карпукасу, второму после себя игроку команды по времени выступлений за ее основной состав.
В интервью «Известиям» 23-летний Карпукас выразил надежду, что Баринов останется в «Локо», оценил итоги выступления «Локо» в первой части сезона и заявил о желании вернуться в сборную России.
«Люди, которые к нам пришли, добавили класса»
— Каково было получать от Баринова капитанскую повязку?
— Волнительно, конечно… Но я надеюсь, что это был его не последний выход на поле с капитанской повязкой.
— В составе «Локомотива»?
— Понятное дело.
— Он что-то говорил команде после матча с «Сочи» касательно своего будущего, всех слухов вокруг этой темы?
— Слухи просто так не возникают. Но напрямую мы у Баринова ничего не спрашивали. Это его личное дело. Скажу только, что мы все Диму очень любим и ждем на сборы и следующую часть чемпионата.
— Недавно у вас был матч с «Краснодаром» (1:1), который Баринов пропускал из-за дисквалификации, но с вами и Данилом Пруцевым в центре полузащиты удалось не проиграть лидеру и действующему чемпиону. Можно ту игру назвать образцом того, как действовать весной в случае негативного развития истории между клубом и Дмитрием?
— Бару (Дмитрий Баринов. — «Известия») очень сложно заменить. Но мы старались отчасти взять на себя роль нашего капитана (улыбается, глядя на проходящего мимо Баринова).
— «Локомотив» уходит на зимнюю паузу в чемпионате с отставанием в три очка от лидера. Верите, что можете бороться за золото, что избежите спада, как в весенней части прошлого сезона?
— На этот вопрос можно ответить только следующим образом: всё покажет поле, всё покажут результаты весенних матчей и наша командная игра. Заранее ничего говорить не стану, но мы точно будем трудиться на сборах, чтобы как можно лучше подготовиться к следующей части чемпионата и избежать тех ошибок, которые были у нас весной этого года.
— Год назад перед зимней паузой у «Локо» тоже был жесткий спад в виде одного очка в трех матчах перед зимним перерывом. За счет чего подобного удалось избежать сейчас?
— Команда стала чуть взрослее ментально. Пришли люди, которые добавили нам опыта, помогают и подсказывают на поле. Побольше стало таких игроков с большим опытом.
— Речь о Николае Комличенко?
— И Комли, и Бакай (Зелимхан Бакаев. — «Известия») — люди, у которых сформировался этот класс. Они выходят на поле и помогают команде.
— При этом у вас в команде опыт завоевания трофеев есть только у Баринова, Бакаева и Пруцева. Этого достаточно для борьбы за золото?
— Всё равно часть работы тех ребят, о которых я сказал, видна. Видна в наших результатах. Все люди, которые пришли в последнее трансферное окно, нам очень помогают. Взять того же Руду (Александр Руденко. — «Известия»), который потрясающе влился в команду.
— В чем заключается их помощь? Речь о какой-то особой атмосфере в раздевалке?
— Я больше имею в виду то, что происходит на поле. Знаете, есть моменты, где один футболист потеряет, а другой — сохранит. Второе и есть класс игрока. Люди, которые к нам пришли, добавили этого класса.
«Если мы в тех играх набрали бы по плюс два очка, то сейчас были бы на первом месте»
— В чем лично вы прибавили за прошедшую часть сезона?
— Мне кажется, я больше стал играть матчей по 90 минут. А остальное — что было, то и осталось.
— Кого из лидирующей группы видите основным конкурентом «Локомотива» в борьбе за золото?
— Мне кажется, «Зенит» набрал хорошую форму. Питерцы показывают достаточно качественный футбол, набирают очки. Наверное, они — явные претенденты на золото. Остальные примерно на одинаковом уровне.
— Сотворившая пока главную сенсацию сезона «Балтика» всего на два очка отстает от вашей команды. Видите ее претендентом на медали, или всё равно весной сбавит калининградский клуб?
— Против них очень тяжело играть, очень тяжело показывать свой футбол. Это хорошая команда, но, наверное, нужно еще время, чтобы они стали прям топами.
— «Локомотив» недобрал восемь очков в чемпионате из-за серии обидных осечек — три упущенные победы на последних минутах, в ноябре не дожали «Акрон», создав несколько голевых моментов в атаке. Есть особая мотивация на весну добиться такого результата, чтобы потом не вспоминать о тех матчах?
— Конечно, если представить, что мы в тех играх набрали бы по плюс два очка, то сейчас были бы на первом месте. Но другие команды также вспоминают о своих осечках. У каждого клуба есть свои обидные потери очков — это футбол.
— Вы год не играли за сборную России. Как оцениваете шансы вернуться в ее состав после зимней паузы?
— Я вызова в сборную всегда жду, всегда хочу за нее играть. С большим желанием и удовольствием еду, когда меня вызывают. Если оценивать свою игру в прошедшей части чемпионата, то считаю, что провел хороший отрезок. Посмотрим, доказал ли я этим, что достоин вызова в сборную.
— Не пугают последние результаты сборной России, сыгравшей вничью с Перу (1:1) и проигравшей Чили (0:2) — двумя не самыми сильными южноамериканскими сборными?
— Ну и хорошо — так мы и можем увидеть, на что примерно в данный момент готовы. Понятно, что товарищеские игры — это не тот накал и не то давление, чтобы понять, на каком мы сейчас уровне относительно других сборных. Но игры с любым крепким соперником позволяют нам сделать нужные выводы и как можно лучше подготовиться в дальнейшем.
Алексей Фомин