Артем Карпукас: Ждем Баринова на сборы и следующую часть чемпионата

— Ну и хорошо — так мы и можем увидеть, на что примерно в данный момент готовы. Понятно, что товарищеские игры — это не тот накал и не то давление, чтобы понять, на каком мы сейчас уровне относительно других сборных. Но игры с любым крепким соперником позволяют нам сделать нужные выводы и как можно лучше подготовиться в дальнейшем.