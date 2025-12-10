Ричмонд
Источник: Ивич отказался возглавить московское «Динамо»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отказался от предложения возглавить московское «Динамо», сообщает Sport24.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, с 48-летним сербом контактировал спортивный директор «Динамо» Желько Бувач, но получил отказ. Ивич планирует доработать до конца сезона в «Аль-Айне» и выиграть чемпионат ОАЭ.

Ивич работает в ОАЭ с февраля 2025 года. После 8 туров его команда с 20 очками лидирует в турнирной таблице. С января 2023 года по март 2024-го Ивич возглавлял «Краснодар».

17 ноября Валерий Карпин объявил об отставке с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.

