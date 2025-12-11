Ричмонд
Без объяснения причин: ЦСКА расстался со всем тренерским штабом женской команды, несмотря на удачный сезон

В этом году армейцы взяли Кубок страны.

Источник: ЖФК ЦСКА

Неожиданная перестановка в женском ЦСКА: клуб объявил о расторжении контрактов со всем тренерским штабом, хотя команда успешно провела сезон — армейцы выиграли Кубок России и взяли серебро женской Суперлиги.

Что известно

10 декабря ЦСКА объявил о расторжении контрактов с главным тренером Максимом Зиновьевым и его помощниками: в штаб специалиста входили Тимур Шипшев, Андрей Цаплин, Евгений Шамрин и Алексей Жданов. Также сообщается, что должность оставил и начальник команды Сергей Скобляков. Причины увольнения не называются.

«Женский футбольный клуб ЦСКА и тренерско-административный штаб достигли договоренности о прекращении срока действия контракта. Желаем успеха в дальнейшей тренерской деятельности!» — написали в пресс-службе.

В женском футболе сейчас межсезонье, и времени для поиска новых специалистов достаточно, однако новость застала болельщиков врасплох — ведь команда весь сезон показывала отличные результаты: девушки в очередной раз выиграли Кубок страны и заняли второе место в женской Суперлиге. Догнать лидирующий «Спартак» не удалось — в чемпионате красно-синие отстали от первого места на 4 очка. Зато ближайшего преследователя — «Зенит» — опередили аж на 8 баллов.

Были успешны с Зиновьевым

Максим Зиновьев работал в ЦСКА с 2016 года. В последний раз специалист продлевал соглашение с клубом в 2022 году. Под его руководством армейцы дважды становились чемпионами России — в 2019 и 2020 годах, а также четыре раза выигрывали Кубок страны (2017, 2022, 2023, 2025).

Причем последний триумф был совсем недавно — в октябре этого года на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске девушки победили «Зенит» в финале Кубка. Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти красно-синие оказались сильнее — 4:3.

В ноябре ЦСКА вновь победил сине-бело-голубых, но уже в рамках заключительного тура Суперлиги в Петербурге. Там армейцы и получили заслуженные серебряные награды.

После матча с «Зенитом» Зиновьев был доволен: «Очень рады, что в конце сезона удалось победить, закончить его на мажорной ноте. Поздравляю всех с победой и с окончанием сезона!».

Кто будет руководить командой дальше, пока неизвестно.

Егор Сергеев