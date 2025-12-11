Без объяснения причин: ЦСКА расстался со всем тренерским штабом женской команды, несмотря на удачный сезон

В женском футболе сейчас межсезонье, и времени для поиска новых специалистов достаточно, однако новость застала болельщиков врасплох — ведь команда весь сезон показывала отличные результаты: девушки в очередной раз выиграли Кубок страны и заняли второе место в женской Суперлиге. Догнать лидирующий «Спартак» не удалось — в чемпионате красно-синие отстали от первого места на 4 очка. Зато ближайшего преследователя — «Зенит» — опередили аж на 8 баллов.