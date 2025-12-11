Семин предложил реформировать VAR: «ФИФА скоро к этому придет»

А еще скажу, что игру замедляют эти бесконечные симуляции. После мельчайшего контакта уже лежат. Что-то не припомню в этом сезоне, чтобы вот эти долгие лежания заканчивались серьезными травмами, чтобы кто-то окончательно ушел с поля. Было бы интересно изучить статистику: кто падает больше и чаще всех. Как часто эти игроки получают травму. Знаете, в американской футбольной лиге МЛС есть такое правило: если игроку оказывается помощь больше 15 секунд, то он не может вернуться на поле в течение трех минут. Тут еще подумаешь, стоит ли симулировать травму, а потом на три минуты оставить своих в меньшинстве. Введи такой пункт у нас, интенсивность игры увеличилась бы в разы, — цитирует Семина «РГ».