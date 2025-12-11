Жена футболиста «Сочи» показала пышные формы, выложив фото в бикини с отдыха в Дубае

Волков является футболистом «Зенита», но в этом сезоне РПЛ играет на правах аренды за «Сочи». Отметим, что сочинцы неудачно провели первую часть сезона, набрав лишь 9 очков за 18 туров. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице.