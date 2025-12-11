«Локомотив» сделал новое предложение Баринову — контракт на 4 года

29-летнему воспитаннику клуба на этой неделе было предложено новое улучшенное соглашение сроком на 4 года, по которому капитан будет получать больше всех в команде. «Локомотив» ждет ответ от Баринова.
3 декабря «СЭ» сообщил, что Баринов ответил отказом на предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов подписать россиянина уже этой зимой.
В сезоне-2025/26 на счету Баринова 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.