Тренеру «Балтики» посоветовали быть скромнее

«Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера. Он это на всю страну делает Ему необходимо спуститься на землю. Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть-чуть, так сказать, возомнил о себе человек — это неправильно», — сказал Газзаев.
В матче против московского «Спартака» Талалаев показал неприличный жест. Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.
За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове. Позднее сам специалист заявил, что не собирался ничего показывать, а лишь поправлял лангетку на сломанной руке.