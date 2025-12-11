Тренеру «Балтики» посоветовали быть скромнее

«Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера. Он это на всю страну делает Ему необходимо спуститься на землю. Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть-чуть, так сказать, возомнил о себе человек — это неправильно», — сказал Газзаев.